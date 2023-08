BVBank được vinh danh ở hai hạng mục thẻ do JCB bình chọn

BVBank được tổ chức thẻ Quốc tế JCB vinh danh ở hai hạng mục dành cho thẻ JCB tại hội nghị thường niên của JCB Việt Nam, ngày 28/7.

Hai giải thưởng bao gồm "Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022 - The Inspirational Product and Solution 2022" và "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022 - Leading Licensee in Spending Volume per Card 2022".

Đại diện BVBank nhận giải thưởng trong sự kiện ngày 28/7. Ảnh: BVB

Với sản phẩm BVBank JCB Link (Momo Card), BVBank là ngân hàng thành viên đầu tiên của JCB thực hiện liên kết với ví điện tử Momo. Sản phẩm này đạt được độ nhận diện cao với khách hàng và đem về thành tích ấn tượng. Đây là lý do để JCB lựa chọn BVBank cho giải thưởng Sản phẩm mới truyền cảm hứng của năm 2022. Về doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ (RSV/Balance of cards), BVBank đứng trong top 5 các ngân hàng có doanh số cao nhất trong số các thành viên JCB.

Cũng trong năm 2022, số thẻ JCB BVBank mở mới và doanh số chi tiêu thẻ JCB BVBank lần lượt tăng 45% và 100% so với năm trước. Không chỉ dừng lại ở các chỉ số kinh doanh, những sản phẩm thẻ mới và giải pháp dành riêng cho thẻ cũng được ngân hàng chú trọng để tăng trải nghiệm cho người dùng. Điển hình trong số đó là tiện ích mở thẻ tín dụng trực tuyến trên ngân hàng số Digimi.

Đại diện BVBank cho biết, với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, nhà băng luôn nỗ lực để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và các tiện ích tối ưu để mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng, trong đó có hoạt động về thẻ. Ngân hàng tạo ra các tính năng hoàn tiền, miễn phí thường niên, liên kết ưu đãi nhiều đối tác. Ngoài ra, trong tháng 8 này, BVBank ra mắt dòng thẻ mới dành riêng cho phụ nữ với tên gọi "Ms". Đây là dòng thẻ chuyên biệt, tính năng hoàn tiền hấp dẫn và nhiều ưu đãi cho phái đẹp.

"Điều này minh chứng cho thấy những nỗ lực từ BVBank và sự tin tưởng từ phía khách hàng dành cho ngân hàng",ông Ngô Minh Sang - Giám Đốc khách hàng cá nhân BVBank chia sẻ.

Theo đại diện BVBank, JCB là tổ chức thẻ quốc tế với nhiều dòng thẻ phong phú và phù hợp người dùng Việt Nam. Việc hợp tác với JCB nhiều năm qua, cùng với những giải thưởng được công nhận là sự khẳng định và cũng là động lực để ngân hàng phát triển hoạt động thẻ hơn nữa trong tương lai.

An Hy