BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 41%

Thông tin nêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của BVBank, ngày 24/4. Theo diện nhà băng, dự báo 2025 nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc nắm bắt cơ hội kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố kép để hoàn thành mục tiêu chiến lược. Ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng về quy mô, cơ sở khách hàng, huy động và cho vay, hướng đến khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

Tại đại hội, BVBank đề xuất kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 41% so với 2024. Mục tiêu tổng tài sản đạt 122.000 tỷ đồng, tăng 18%, cho vay đạt 80.500 tỷ đồng tăng 18%. Huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 91.400 tỷ đồng, tăng 22%, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 3%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của ngân hàng. Ảnh: BVBank

Ban điều hành BVBank cho biết, quý I/2025 môi trường kinh doanh có nhiều thách thức, nhưng đơn vị đã kiểm soát tốt hoạt động của mình. Nhà băng hoàn thành 15% kế hoạch lợi nhuận đặt ra nhờ vào đẩy mạnh tín dụng từ đầu năm và kiểm soát chi phí. Lợi nhuận quý I/2025 dự kiến đạt 80 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường, BVBank trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ và được thông qua. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm gần 1.300 tỷ đồng đạt 7.676 tỷ đồng. Đơn vị tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 6:1 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Bên cạnh mục tiêu cho năm 2023, ngân hàng cũng báo cáo các kết quả đạt được trong năm tài chính 2024. Theo đó, với định hướng bán lẻ và chiến lược phù hợp, linh hoạt trong quản trị ngân hàng duy trì được đà tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch đặt ra của cả năm 2024. Tổng tài sản đạt hơn 103.500 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm 2024, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tăng 18%. Tổng quy mô huy động đạt 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 75.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tổng số lượng khách hàng tăng gần 30% so với đầu năm 2024, đạt hơn 2,3 triệu khách hàng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 390 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN là 2,69%.

Hiệu quả của hoạt động bán lẻ được thể hiện qua sự dịch chuyển trong danh mục cho vay và quy mô tiền gửi với 67% dư nợ là sản xuất kinh doanh, 85% quy mô tiền gửi là nhóm khách hàng nhỏ. Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số tăng 40% so với 2023 về tổng số lượng giao dịch, cũng như số lượng khách hàng mới (92% khách hàng mới đến từ kênh số). Đơn vị đồng thời triển khai thành công giải pháp thanh toán toàn diện Digistore dành cho nhà bán hàng.

Song song hoạt động kinh doanh, BVBank cũng đồng hành khách hàng, người dân để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống thông qua các gói vay giảm lãi suất theo chủ trương Chính Phủ, Ngân Hàng Nhà Nước. Đồng thời doanh nghiệp triển khai xác thực sinh trắc học theo quy định nhà nước để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng khi giao dịch online.

BVBank thành lập năm 1992, với hành trình 31 năm phát triển và 10 năm đổi mới. Ngày 1/12/2023, nhà băng ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu với tên gọi mới "BVBank". Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp SME.

Đơn vị cũng đặt kế hoạch trở thành ngân hàng chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả; đạt nhiều giải thưởng như: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất; Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất; Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam...

Năm 2024, đơn vị được JCB Việt Nam trao tặng ba giải thưởng về thẻ gồm: Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2023; Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng thẻ tích lũy kích hoạt 2023; Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ 2023... Song song đó, Napas ghi nhận BVBank là Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án; Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.

