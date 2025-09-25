BVBank có Quyền tổng giám đốc mới

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm làm Quyền tổng giám đốc BVBank, sau nửa năm gia nhập ngân hàng.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa bổ nhiệm ông Lý Hoài Văn làm Quyền tổng giám đốc từ 1/10. Còn ông Ngô Quang Trung, Tổng giám đốc của BVBank từ 2016 đến nay, sẽ tiếp tục giữ cương vị thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

Quyền tổng giám đốc mới của BVBank, ông Lý Hoài Văn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông là cử nhân Đại học Kinh tế TP HCM, tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG).

Ông từng giữ vị trí phó tổng giám đốc tại nhiều ngân hàng trước khi gia nhập BVBank từ tháng 3 năm nay với tư cách là thành viên Uỷ Ban chiến lược.

Ông Lý Hoài Văn, Quyền tổng giám đốc mới của BVBank. Ảnh: BVBank

Hội đồng quản trị nhà băng cho biết, việc thay đổi nhân sự nhằm củng cố bộ máy quản trị, điều hành của nhà băng, đảm bảo tính ổn định và vững vàng của ban lãnh đạo.

BVBank có quy mô tài sản hơn 115.500 tỷ đồng, tính tới hết quý II năm nay. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 93.400 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Huy động vốn tăng gần 12% so với đầu năm, đạt gần 106.400 tỷ. Nửa đầu năm nay, nhà băng này lãi trước thuế hơn 90 tỷ, giảm 40% so với cùng kỳ, hoàn thành 17% kế hoạch cả năm.

Quỳnh Trang