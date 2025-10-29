BVBank báo lãi hơn 430 tỷ đồng trong 9 tháng

BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 430 tỷ đồng sau ba quý kinh doanh, tăng 140% so với cùng kỳ, hoàn thành 79% kế hoạch năm nhờ chiến lược bán lẻ, quản trị hiệu quả.

Thông tin nêu tại công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, nhà băng vừa công bố. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của BVBank đạt mức 122.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2024 và hoàn thành kế hoạch cả năm. Theo đại diện nhà băng, kết quả này cho thấy tính hiệu quả trong mô hình bán lẻ của ngân hàng, khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh nhiều thách thức.

Trụ sở ngân hàng tại TP HCM. Ảnh: BVBank

Dư nợ tín dụng đạt gần 78.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm, đảm bảo việc cung ứng vốn.thúc đẩy kinh tế phát triển theo tinh thần của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước . Ngân hàng tập trung mở rộng tín dụng linh hoạt, có chọn lọc thông qua các chính sách, giải pháp tài chính dành cho phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị cũng chủ động đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như: sản xuất, thương mại, chuỗi cung ứng, bán lẻ...

Các chính sách trên đã tác động tích cực đến dư nợ bán lẻ của BVBank trong quý III, góp phần lan tỏa dòng vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Mặt khác, chất lượng tài sản cũng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu được cải thiện.

Về huy động vốn, tổng quy mô đạt 113.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 18,4% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tăng 24% so với đầu năm, lên gần 92.800 tỷ đồng. Đặc biệt, tăng trưởng nguồn vốn huy động từ 12 tháng trở lên chiếm 73%, giúp BVBank chủ động nguồn vốn và đảm bảo năng lực tăng trưởng tín dụng trong quý cuối năm.

Hoạt động kinh doanh trong quý III/2025 ghi nhận nhiều cải thiện. Tổng thu nhập đạt gần 850 tỷ đồng, tăng 24% so với quý trước. Thu nhập lãi thuần đạt 717 tỷ đồng, chiếm 85% tổng thu nhập. Các mảng thu ngoài lãi tiếp tục là điểm sáng, trong đó thu phí dịch vụ tăng 1,5 lần và thu từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp đôi so với cùng kỳ, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

Ngân hàng cũng tăng cường thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, tăng thu lãi quá hạn. Trong quý III, số thu nợ nhóm 5 tăng 68% so với tổng số thu cùng nhóm của 6 tháng đầu năm, giúp giảm chi phí dự phòng và củng cố nền tảng tài chính bền vững. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 343 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng lên 437 tỷ đồng, hoàn thành gần 80% kế hoạch cả năm, trong đó tín dụng tăng trưởng 14,1% so với đầu năm.

Nhân viên ngân hàng. Ảnh: BVBank

Song song hoạt động kinh doanh, BVBank tiếp tục mở rộng mạng lưới với 126 điểm giao dịch tại 22 tỉnh thành (sau sáp nhập), đồng thời đầu tư mạnh cho chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng phát triển hệ sinh thái số kép gồm Digimi, ngân hàng số cho khách hàng cá nhân và Digistore, hai mũi nhọn tạo nên động lực tăng trưởng doanh thu dịch vụ.

Digimi, ngân hàng số cho khách hàng cá nhân được phát triển theo "all-in-one" - tất cả trong một, tích hợp mở thẻ tín dụng, vay tín chấp, gửi tiết kiệm, chuyển tiền 24/7, thanh toán QR, đầu tư và quản lý chi tiêu thông minh. So với cùng kỳ 2024, tổng số lượng giao dịch trên Digimi tăng 71%, huy động vốn đến từ kênh số tăng 103%.

Digistore là nền tảng quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ - hỗ trợ tiếp cận vốn, quản lý dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán không tiền mặt... Nền tảng này cũng mang về nhiều kết quả khả quan: số lượng khách hàng sử dụng tăng gấp 3 lần, doanh số tăng gấp 8 lần, casa mang về tăng gấp 2,4 lần so với quý II/2025.

Theo đại diện ngân hàng, nhờ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và tối ưu bảo mật đa tầng, hệ sinh thái số của BVBank trở thành một trong những động lực quan trọng giúp đơn vị mở rộng độ phủ khách hàng, biên lợi nhuận. Đơn vị cũng góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi số toàn ngành tài chính, hướng tới mục tiêu phổ cập tài chính toàn diện đến năm 2030 theo tinh thần của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Trong quý III, nhà băng được Visa trao Giải thưởng "Outstanding Payment Volume Growth 2025" - Tăng trưởng doanh số thanh toán xuất sắc năm 2025. Kết quả 9 tháng đầu năm cho thấy BVBank là ngân hàng bán lẻ đa năng, chú trọng hiệu quả, hướng đến khách hàng, đặc biệt trong nhóm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

BVBank thành lập năm 1992, với hành trình 32 năm phát triển và 10 năm đổi mới. Ngày 1/12/2023, nhà băng ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu với tên gọi mới là BVBank. Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp SME.

Đơn vị cũng đặt kế hoạch trở thành ngân hàng chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả; đạt nhiều giải thưởng về chuyển đổi số, giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng, hệ thống quản trị thương hiệu xuất sắc... Năm 2024, Napas ghi nhận BVBank là Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án; Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.

Năm nay, ngân hàng được JCB Việt Nam trao tặng 4 giải thưởng lớn về thẻ bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch, tổng doanh số, tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng và tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt.

Hoàng Đan