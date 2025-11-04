BVBank áp dụng chính sách mới, hoàn đến 18 triệu cho thẻ tín dụng

BVBank triển khai chính sách hoàn tiền đến 18 triệu đồng một năm, tích điểm cao và miễn phí thường niên, giúp khách hàng chi tiêu tiện lợi.

Đại diện nhà băng cho biết, bước vào mùa lễ tết, nhu cầu chi tiêu và mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh. Đón đầu xu hướng đó, BVBank đồng thời triển khai nhiều chính sách mới cho các dòng thẻ tín dụng, giúp chủ thẻ dễ dàng thanh toán, nhận ưu đãi và tích lũy lợi ích cho các nhu cầu trong cuộc sống. Ưu đãi áp dụng cho các dòng thẻ tín dụng BVBank Visa inStyle, BVBank JCB Sense, BVBank Visa Lifestyle và BVBank Visa Ms, từ ngày 1/11.

Trong đó, mỗi dòng thẻ được nhà băng phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng. BVBank Visa inStyle (Platinum) hướng đến người dùng có nhu cầu chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình (siêu thị, bảo hiểm, giáo dục). Chủ thẻ được tích điểm đến 20%, tương đương tối đa 18 triệu đồng mỗi năm, khi chi tiêu tại siêu thị và bảo hiểm. Chủ thẻ còn nhận được quà chào mừng 200.000 điểm (tương đương 200.000 đồng) khi chi tiêu tại siêu thị Aeon Mall, trả góp 0% phí và lãi đối với giao dịch giáo dục và bảo hiểm trên ứng dụng Digimi.

Chương trình ưu dãi cho chủ thẻ tín dụng của ngân hàng. Ảnh: BVBank

Chuyển sang dòng thẻ dành cho phong cách cá nhân, BVBank JCB Sense (Platinum) phục vụ người dùng yêu thích thời trang và ẩm thực. Thẻ tích điểm 20%, tặng 200.000 điểm khi chi tiêu tại Uniqlo và thưởng thêm 50.000 điểm mỗi tháng cho hóa đơn từ một triệu đồng tại Uniqlo.

Bên cạnh đó, BVBank Visa Lifestyle (Platinum) được thiết kế cho khách hàng năng động, thường xuyên du lịch, giải trí và mua sắm. Tích điểm đến 20% (tối đa 7,2 triệu điểm mỗi năm tương đương 7,2 triệu đồng trên năm) khi lựa chọn chi tiêu tại một trong các nhóm: giải trí (20%), du lịch (15%), thời trang và mua sắm, ăn uống (10%). Chủ thẻ được tích điểm tối đa 20% tùy nhóm chọn ưu tiên, tặng 200.000 điểm khi chi tiêu ăn uống và tích thêm 50% điểm cho giao dịch tại Netflix, VieON, ChatGPT.

Đối với khách hàng mua sắm trực tuyến, BVBank Visa Ms. (Classic) tích điểm 100% khi chi tiêu tại Metro TP HCM (tối đa 100.000 điểm mỗi tháng tương đương 100.000 đồng trên tháng). Thẻ ưu đãi tích điểm đến 10% (tối đa 7, 2 triệu điểm trên năm, tương đương 7,2 triệu đồng mỗi năm) khi chi tiêu tại Shopee, TiktokShop, Lazada và các giao dịch trực tuyến khác.

Song song ưu đãi chi tiêu, ngân hàng áp dụng mức phí thường niên 499.000 - 599.000 đồng mỗi năm. đồng thời chủ thẻ có thể được hoàn phí trọn đời một cách dễ dàng khi đạt doanh số chi tiêu. Cụ thể, năm đầu khách hàng chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 60 ngày sau kích hoạt. Từ năm thứ hai, chi tiêu 100 triệu đồng mỗi năm để tiếp tục được hoàn phí. Riêng với khách hàng đang sở hữu thẻ BVBank (mở thẻ trước 1/11) vẫn được tiếp tục miễn phí thường niên thêm một năm sau đó.

Để hỗ trợ quản lý và quy đổi điểm, nhà băng tích hợp toàn bộ chương trình lên ứng dụng Digimi, cho phép khách hàng theo dõi điểm thưởng, đổi voucher hoặc nhận hoàn tiền trực tiếp. Theo nhà băng, đây là một trong những tính năng và bước tiến trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của đơn vị, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thân thiện, hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Bổ sung cho hệ sinh thái số, BVBank cũng triển khai tính năng mở thẻ tín dụng online ngay trên Digimi mà không cần nộp hồ sơ chứng minh thu nhập như phiếu lương, hợp đồng lao động hay sao kê lương. Khách hàng chỉ cần thao tác trên ứng dụng, hoàn tất đăng ký trong vài phút và nhận kết quả xét duyệt trực tuyến, tiện lợi không cần phải đến quầy giao dịch.

Đại diện nhà băng cho biết, nhờ những bước đi này, đơn vị được tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với giải thưởng "Tăng trưởng doanh số thanh toán xuất sắc năm 2025". Trong bối cảnh giao dịch không tiền mặt ngày càng phổ biến, việc phân nhóm ưu đãi theo nhu cầu chi tiêu giúp khách hàng dễ lựa chọn và tận dụng tối đa lợi ích. Mỗi giao dịch đem lại giá trị thiết thực, đồng thời thể hiện phong cách sống của chủ thẻ.

Ngân hàng thành lập năm 1992, với hành trình 32 năm phát triển và 10 năm đổi mới. Ngày 1/12/2023, nhà băng ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu với tên gọi mới là BVBank. Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp SME.

Trải dài 22 tỉnh thành với 126 điểm kinh doanh trên toàn quốc, nhà băng mang đến hình ảnh ngân hàng hiện đại, dễ tiếp cận cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Đơn vị đặt kế hoạch trở thành ngân hàng chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả; đạt nhiều giải thưởng về chuyển đổi số, giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng, hệ thống quản trị thương hiệu xuất sắc... Năm 2024, Napas ghi nhận BVBank là Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án; Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.

Năm nay, ngân hàng được JCB Việt Nam trao tặng 4 giải thưởng về thẻ: Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch, tổng doanh số, tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng và tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt.

Hoàng Đan