BUV vào top 3 'Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025'

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) được công nhận là một trong ba trường hàng đầu thế giới về quy trình tuyển sinh tại giải thưởng Global Student Satisfaction Awards 2025.

Global Student Satisfaction Awards là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học quốc tế, dựa hoàn toàn trên phản hồi thực tế của sinh viên. Trong hơn 1.100 trường đại học toàn cầu được đánh giá với 126.000 phản hồi từ sinh viên, BUV là đại diện duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào top này, góp phần khẳng định chất lượng trải nghiệm học tập của trường.

Điểm nổi bật giúp BUV chinh phục sinh viên quốc tế là áp dụng hệ thống quản lý thông tin tiên tiến (SITS), đội ngũ tư vấn viên và giảng viên tận tâm. BUV xử lý hồ sơ tuyển sinh và cá nhân hóa yêu cầu học tập nhanh chóng, kể cả trong các kỳ nghỉ. Sinh viên sẽ nhận thư mời nhập học chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nộp đủ hồ sơ cần thiết.

Khuôn viên trường rộng rãi với mảng xanh thiên nhiên. Ảnh: BUV

Trong hạng mục Quy trình tuyển sinh, yếu tố quan trọng để sinh viên toàn cầu đánh giá là trải nghiệm trong suốt hành trình từ tìm kiếm thông tin, tham khảo, tư vấn và nộp hồ sơ xét tuyển. BUV cho biết luôn đặt trải nghiệm của sinh viên làm trọng tâm trong mọi hoạt động, từ giảng dạy, học tập đến quản lý. Ngay từ bước đầu tiên, phụ huynh và học sinh được hỗ trợ tiếp cận thông tin rõ ràng và dễ hiểu với sự hỗ trợ tối đa.

"Ngay từ giai đoạn tuyển sinh, nhà trường đảm bảo sinh viên nhận được sự hỗ trợ toàn diện khi cân nhắc các lựa chọn học tập khác nhau, từ toàn thời gian, bán thời gian đến trực tuyến hay công nhận tín chỉ trước đó. Mỗi sinh viên đều có một lộ trình học tập được thiết kế riêng, phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của mình", bà Nguyễn Thị Vĩnh Thủy - Giám đốc điều hành BUV cho biết.

Học sinh được tư vấn cá nhân hóa để hiểu rõ nguyện vọng, sở thích và năng lực của bản thân. Ảnh: BUV

Trong tương lai, BUV dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tuyển sinh nhằm mang lại công cụ hỗ trợ tức thì cho sinh viên. Điều này nhằm giải đáp mọi thắc mắc về chương trình học và lộ trình cá nhân hóa hơn.

Ngoài quy trình tuyển sinh, trường cũng đảm bảo trải nghiệm học tập toàn diện với nền giáo dục Anh được kiểm định. 100% giảng viên tại trường có bằng cấp quốc tế. Môi trường và khuôn viên chuẩn 5 sao giúp tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tối đa tiềm năng và chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp tương lai.

Sinh viên được xem là trọng tâm của tất cả trải nghiệm tại trường. Ảnh: BUV

Theo BUV, việc lọt vào top ba toàn cầu tại giải thưởng Global Student Satisfaction Awards 2024 của StudyPortals là bước tiếp nối chuỗi thành tựu đã đạt được. Trước đó trường đã đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS) và là trường đầu tiên ở Việt Nam và ASEAN nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA.

"Thành tựu này cũng góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển của BUV với nhiều trọng tâm: mở rộng hợp tác cùng các trường đại học hàng đầu nước Anh, bảo đảm cơ hội trao đổi và thực tập chất lượng cao cho sinh viên, đồng thời thu hút và tăng trưởng cộng đồng sinh viên quốc tế", đại diện BUV nói thêm.

Đan Minh