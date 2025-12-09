Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 do Anphabe công bố, đạt các chỉ số vượt mức trung bình ngành.

Trong năm đầu tiên tham gia khảo sát, các chỉ số của BUV đáp ứng tốt ở cả 5 giai đoạn thu hút nhân tài, giúp đưa định vị của trường vượt nhóm "được biết đến" để tiến thẳng vào nhóm "được mong muốn lựa chọn".

Theo báo cáo của Anphabe, BUV đạt 83,6% mức độ nhận biết, vượt mức trung bình ngành (75%). 6,7% nhân sự trong ngành cân nhắc BUV như một điểm đến nghề nghiệp tiềm năng và 3,8% sẵn sàng ứng tuyển - cao gấp nhiều lần mức trung bình 1,5%. Bên cạnh đó, 2,5% người tham gia đánh giá BUV là "nơi làm việc lý tưởng", cao gần gấp ba lần mặt bằng chung.

Báo cáo cũng chỉ ra những yếu tố tạo nên sức hút của BUV, gồm môi trường quốc tế minh bạch, văn hóa tôn trọng và đa dạng, cơ hội phát triển rõ ràng, đặt liêm chính làm tiêu chí cốt lõi cùng không gian làm việc hiện đại, an toàn. Theo đó, trường đồng thời đứng thứ ba trong ngành Dịch vụ - Tư vấn - Giáo dục - Truyền thông - Giải trí.

Sự kiện gắn kết nhân viên tại BUV. Ảnh: BUV

Bà Trần Thị Lan Hương, Giám đốc Nhân sự BUV, chia sẻ, khác với những mô hình chỉ tập trung vào thu hút nhân sự, trường tiếp cận theo vòng đời nhân sự toàn diện (employee life cycle). Trong đó, mỗi giai đoạn từ hội nhập, phát triển đến gắn kết đều được thiết kế như một cấu phần quan trọng nhằm khai mở tối đa tiềm lực của mỗi cá nhân.

"Chúng tôi cũng thúc đẩy sự gắn kết và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức", bà nhấn mạnh.

Là môi trường quốc tế với đội ngũ nhân sự đến từ nhiều nền văn hóa và hệ thống giáo dục khác nhau, BUV đòi hỏi có sự quản trị linh hoạt và tinh tế hơn. Phần lớn nhân sự đều có trình độ học thuật cao và 100% giảng viên sở hữu bằng cấp quốc tế, tạo nên một lực lượng lao động chất lượng và đa dạng.

Trong đào tạo và phát triển, BUV triển khai hệ thống bồi dưỡng đa tầng dành cho cả nhân sự Việt Nam và quốc tế. Các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng quản lý cho đến những workshop về sức khỏe tinh thần, đổi mới sáng tạo hay kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu đều được triển khai thường xuyên. Điều này giúp đội ngũ liên tục nâng cao năng lực, thích ứng với sự chuyển động nhanh của thời đại số.

Bên cạnh đó, BUV duy trì văn hóa học tập trọn đời như một giá trị cốt lõi nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong vận hành, thúc đẩy sự tương tác giữa các bộ phận, từ đó, đội ngũ phối hợp hiệu quả và nhịp nhàng hơn.

BUV tổ chức buổi tập huấn nhân sự về kỹ năng sơ cứu. Ảnh: BUV

Song song, BUV chú trọng nuôi dưỡng một cộng đồng nội bộ gắn kết và đa dạng. Các hoạt động như team building, giải thể thao, hay sáng kiến thiện nguyện cộng đồng đã trở thành "điểm neo" văn hóa, lan tỏa tinh thần bản lĩnh, trách nhiệm và nhân văn. Bên cạnh đó, trường duy trì các giải thưởng theo quý và năm nhằm ghi nhận tập thể, cá nhân xuất sắc, tạo động lực, củng cố văn hóa khích lệ phát triển.

Về chế độ phúc lợi, BUV áp dụng hệ thống chính sách toàn diện, chú trọng cả sức khỏe thể chất và tinh thần: bảo hiểm sức khỏe cao cấp, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ phép linh hoạt, hỗ trợ khi gặp biến cố cá nhân và cơ chế thưởng theo hiệu suất. Song song, không gian làm việc hiện đại, thân thiện môi trường kết hợp với bộ quy tắc ứng xử minh bạch, tôn trọng, hòa nhập giúp nhân viên cảm thấy được trao quyền và lắng nghe.

Nhân sự BUV tham gia sự kiện gắn kết. Ảnh: BUV

Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV chia sẻ, trường chuyển trọng tâm từ việc chỉ thu hút sang nuôi dưỡng và phát triển nhân tài trong dài hạn. Theo ông, môi trường làm việc tốt cần được vận hành hiệu quả và nhất quán. Đây cũng là tiêu chí đã góp phần giúp BUV tiếp tục đạt chứng nhận QS 5 Sao chuẩn quốc tế chu kỳ thứ hai trong 6 năm liên tiếp.

"Khi đội ngũ được hỗ trợ đúng cách, họ sẽ có nền tảng để cống hiến bền vững và phát huy tối đa tiềm lực", ông nhấn mạnh.

Thời gian tới, BUV cũng tập trung xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho những cá nhân gắn bó với nhà trường. Trên hành trình hướng tới mục tiêu được định vị là trường đại học quốc tế hàng đầu Việt Nam và khu vực, tiến vào nhóm 100 đại học tốt nhất châu Á, trường tiếp tục đầu tư vào các chương trình nâng cao trải nghiệm nhân sự, ứng dụng công nghệ vào quản trị đại học và chiến lược thu hút nhân tài chất lượng cao từ nhiều quốc gia.

Bảng xếp hạng "100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe thực hiện thường niên trong 12 năm qua. Bảng xếp hạng có sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam, quy tụ sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như Viettel, FPT, Vinamilk, Unilever, Nestlé, Samsung, Techcombank hay HSBC.

Khảo sát năm 2025 ghi nhận 73.000 đáp viên, bao gồm hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực. Bên cạnh việc vinh danh các môi trường làm việc được yêu thích nhất, chương trình còn công bố báo cáo chuyên sâu dựa trên mô hình 5 giai đoạn thu hút nhân tài (Nhận biết - Quan tâm - Ứng tuyển - Mong muốn - Ưu tiên chọn), giúp doanh nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm cần cải thiện và mức độ cạnh tranh của thương hiệu tuyển dụng trên thị trường.

Nhật Lệ