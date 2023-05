BUV trao hàng trăm suất học bổng

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trao tặng hàng trăm suất học bổng, tổng trị giá 42 tỷ đồng, cho các bạn trẻ tài năng trên toàn quốc.

Lễ trao học bổng BUV 2023 thu hút hơn 300 người tham dự. Tại đây, trường vinh danh và trao học bổng cho các quán quân chương trình Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh (100%); Học bổng Nhà sáng lập (100%); Học bổng Sir Graeme Davis (100%); Học bổng Hiệu trưởng (75%); Học bổng Giám đốc Học vụ (50%) và Học bổng Tài năng, Học bổng Phát triển Giáo dục.

GS.TS Raymond Gordon - Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam phát biểu, sứ mệnh của BUV là kiến tạo những cử nhân tài năng, có phẩm cách tốt, nhân ái, tử tế và biết quan tâm tới mọi người. Sinh viên tốt nghiệp tại đây có thể trở thành những cử nhân ưu tú được xã hội trọng dụng khi được nhà trường trang bị và rèn luyện đa kỹ năng, có khả năng làm việc liên ngành, tư duy sáng tạo và biết cách phát triển bản thân.

GS.TS Raymond Gordon - Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam phát biểu tại Lễ trao học bổng. Ảnh: BUV

Chính sách học bổng của BUV cũng nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới sứ mệnh này. Trong đó, Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng Hiệu trưởng và Học bổng Sir Graeme Davies là danh giá và có mức cạnh tranh cao nhất với hơn một nghìn ứng viên. Nhà trường đánh giá ứng viên xuất sắc dựa trên các tiêu chí như: học lực, tiềm năng lãnh đạo, đóng góp cho cộng đồng, tài năng...

"Những học bổng này tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình cấp bằng quốc tế chất lượng cao", ông khẳng định.

Sau khi trở thành Quán quân Học bổng Hợp tác năm 2023, Đỗ Linh Giang - học sinh trường THPT Kim Liên (Hà Nội) chia sẻ, hành trình "săn" học bổng của em không đơn thuần là đăng ký thông thường. Đây là hành trình của sự trưởng thành và bước ra khỏi vùng an toàn.

Đỗ Linh Giang - Đại diện các Quán quân Học bổng Hợp tác năm 2023 chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BUV

Trước đây, Linh Giang là người hướng nội và nhút nhát. Năm lớp 10, em biết đến BUV, tìm hiểu về các quán quân học bổng và nhận thấy các anh chị khóa trước là những người năng động, tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa.

Lúc này, nữ sinh tự nhủ sẽ tìm cách để thay đổi bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn, xứng đáng với học bổng này. Giang tự tìm công việc thực tập và cộng tác viên trong ngành yêu thích - Marketing trong suốt ba năm THPT, tham gia những công việc xã hội, bắt buộc phải "ngoại giao" như những chuyến thiện nguyện ở Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương để trở nên dạn dĩ hơn.

"Em tin rằng 'If you never try, you’ll never know', tức nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được giới hạn của mình", Linh Giang nhấn mạnh.

Hơn 300 học sinh và gia đình tham gia Lễ trao học bổng tại BUV Ecopark. Ảnh: BUV

Bên cạnh đó, BUV có Học bổng Trái tim Sư tử dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, kiên định với ước mơ và đam mê của mình. Qua đây, trường muốn trao tặng cơ hội học tập bình đẳng tới tất cả học sinh Việt Nam, không phân biệt hoàn cảnh.

Khi biết đến chương trình này, bà Vũ Thị Dung - nhà sáng lập Quỹ Khát Vọng khẳng định, các suất học bổng này mang ý nghĩa lớn hơn sự hỗ trợ tài chính. Bởi lẽ, một bạn được trao cơ hội cũng là gieo thêm niềm tin cho những học sinh nhỏ hơn, giúp các em có hy vọng và động lực bước tiếp và nỗ lực vươn lên.

GS.TS. Raymond Gordon và bà Vũ Thị Dung trao chứng nhận cho Quán quân Học bổng Trái tim Sư tử. Ảnh: BUV

Quán quân Học bổng Trái tim Sư tử 2023 - Vi Thanh Nhật là học sinh người dân tộc Thái tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi khó khăn. Năm bốn tuổi, em phát hiện mắc bệnh Thalassemia. Từ đó, nếu các bạn khác đi học, đi chơi, em phải vào bệnh viện mỗi tháng một lần, mỗi lần 10 ngày.

Tuy nhiên, Thanh Nhật không cảm thấy nản lòng trước những gì mình phải vượt qua. Nam sinh vẫn cố gắng đến trường vào những ngày không phải điều trị hoặc tự học ở bệnh viện. Em nỗ lực để đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt những năm học phổ thông và đạt giải trong các cuộc thi như giải nhất Tin học cấp trường; giải nhì đề tài Khoa học Công nghệ cấp trường. Song song, Nhật tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn Tin học cấp tỉnh.

Nam sinh Nghệ An vui và tìm thấy hy vọng khi biết đến BUV từ năm lớp 10. Em xác định sẽ cố gắng để có thể trở thành sinh viên của trường. Kết quả, Nhật đã đạt được ước mơ khi trở thành Quán quân của học bổng Trái tim Sư tử.

"Em muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, em nhỏ ở quê, gieo thêm niềm tin yêu vào cuộc sống cho mọi người để cùng nỗ lực học tập, cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo", Thanh Nhật trải lòng.

Nhật Lệ