BUV phát triển 'hệ sinh thái' thực tập toàn diện cho cho sinh viên

Trường thiết kế hệ sinh thái thực tập với mục tiêu đạt chất lượng ngang chương trình học thuật, tạo nên hiệu quả cộng hưởng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Lợi ích của một chương trình thực tập toàn diện được chứng minh trên toàn cầu. Nhiều doanh nhân, người thành đạt đã tạo dựng sự nghiệp danh tiếng từ vị trí thực tập sinh, trong đó, Elliott Hill - CEO Nike đi lên từ một thực tập sinh của hãng đồ thể thao từ năm 1988; đạo diễn ba lần đạt giải Oscars - Steven Spielberg từng học việc tại xưởng phim Universal Studios năm 17 tuổi; hay Steve Jobs nảy ra ý tưởng về Apple khi còn thực tập tại Công ty máy tính HP. Theo thống kê của Hiệp hội các trường cao đẳng và nhà tuyển dụng quốc gia (Mỹ) công bố đầu năm nay, sinh viên có kinh nghiệm thực tập có cơ hội được nhận vào làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp cao hơn tới 85% so với những người không tham gia thực tập. Những người này có mức lương khởi điểm trung bình cao hơn 15.000 USD so với sinh viên khác.

Tại đây, chương trình thực tập mang tên Lion-Track với 5 giai đoạn toàn diện: Chuẩn bị, Kết nối cơ hội thực tập, Hỗ trợ trong quá trình thực tập, Kết thúc thực tập và Phản tư sau thực tập. "Mỗi bước đi của sinh viên sẽ đều có sự hướng dẫn, mỗi nấc phát triển đều có sự hỗ trợ từ BUV", Giáo sư Rick Bennett nhấn mạnh. Ở giai đoạn chuẩn bị, BUV xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện, giúp sinh viên sẵn sàng về cả kỹ năng chuyên môn và tâm thế nghề nghiệp. Trường thường xuyên tổ chức chuỗi workshop "Hire Me Series", kết hợp với các buổi tư vấn cá nhân 1-1, cá nhân hóa cho từng sinh viên; đồng thời, tài trợ 100% chi phí cho bài kiểm tra đánh giá nghề nghiệp Indigo, công cụ định hướng được phát triển dựa trên ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI và có nền tảng khoa học về giáo dục đại học, khoa học thần kinh của Tiến sĩ Ron Bonnstetter. Trước khi biết đến bài kiểm tra đánh giá nghề nghiệp Indigo, Trương Khánh Huyền - sinh viên ngành tài chính BUV từng chủ động đi thực tập, tham gia câu lạc bộ trong trường và nghĩ rằng đã hiểu sơ bộ về điểm mạnh, điểm yếu, tính cách, năng lực của bản thân. Tuy nhiên, nữ sinh nhận thấy những điều này "vẫn rất mơ hồ và chưa gọi tên được". Đến khi tham gia phiên tư vấn hướng nghiệp giải nghĩa và ứng dụng kết quả Indigo, mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn. Bài kiểm tra giúp cô nắm bắt điểm mạnh của mình nằm ở khả năng chủ động đặt mục tiêu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, Huyền còn có xu hướng yêu thích các quy trình và tiêu chuẩn rõ ràng, điều khiến cô cảm thấy yên tâm và tập trung hơn khi làm việc trong môi trường có cấu trúc.

Indigo không chỉ đánh giá, mà còn mở ra cho sinh viên quá trình khám phá sâu bên trong, trả kết quả theo ba chiều kích khoa học: hành vi, động lực và kỹ năng. Đây là công cụ được nhiều công ty Fortune 500 tại hơn 90 quốc gia sử dụng trong tuyển dụng và phát triển nhân sự. Tại BUV, công cụ này trở thành bước đầu tiên giúp sinh viên hiểu bản thân bằng ngôn ngữ của khoa học. Phiên đánh giá chuyên sâu cùng chuyên viên hướng nghiệp giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tiềm năng và định hướng phù hợp của bản thân. Mỗi chỉ số, đặc điểm đều được phân tích và liên hệ trực tiếp với tính cách, trải nghiệm của sinh viên. "Em thấy mình thật sự hợp với những công việc đòi hỏi sự mạch lạc, có trình tự và tiêu chuẩn cụ thể. Vì vậy, khi nhìn lại, em mới nhận ra những đặc điểm ấy lại rất phù hợp với ngành tài chính, lĩnh vực yêu cầu sự rõ ràng, logic và khả năng chủ động cao", Huyền chia sẻ.

Sang giai đoạn kết nối cơ hội, BUV cung cấp cho sinh viên mạng lưới với hơn 500 đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẵn sàng cung cấp cơ hội thực tập hàng năm. Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên tại đây tiếp tục nhận hỗ trợ từ BUV qua những buổi chia sẻ về kinh nghiệm nơi công sở. Cuối kỳ thực tập, BUV hướng dẫn các bạn thực hiện đối thoại với quản lý để nhìn lại quá trình và xác định tiềm năng kết nối trong tương lai. Với doanh nghiệp, trường triển khai Bản đánh giá chất lượng làm việc (Professional Experience Evaluation Form - PEEF), nhận xét kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, hành vi chuyên môn và tiềm năng nghề nghiệp của từng cá nhân. Dữ liệu PEEF trong hai năm 2024-2025 cho thấy 97,3% nhà tuyển dụng đánh giá sinh viên thực tập BUV ở mức "Xuất sắc" và "Tốt". Khép lại chu trình, trường giúp sinh viên diễn giải kết quả thực tập thành hồ sơ xin việc. Thông qua giai đoạn phản tư này, các bạn có thể chuyển đổi kinh nghiệm thành "tài sản nghề nghiệp" thực sự.

Bên cạnh các cơ hội việc làm trong nước, nhiều sinh viên BUV có công việc toàn thời gian ở các công ty quốc tế sau kỳ thực tập chất lượng. Đoàn Thu Phương, sinh viên ngành Tài chính Kế toán của BUV, hoàn thành xuất sắc KPMG Ambassador, chương trình tìm kiếm và phát triển tài năng sinh viên toàn quốc của KPMG, và nhận được lời mời làm việc chính thức tại một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Nhận định về năng lực sinh viên BUV trong kỳ thực tập, chị Nguyễn Anh Phương, Quản lý chương trình KPMG Ambassador cho biết những từ để miêu tả về sinh viên BUV nói chung là sự thông minh, nhanh nhẹn và chủ động. "Các bạn không ngần ngại đặt câu hỏi khi cần được trợ giúp và có khả năng học hỏi nhanh để liên tục trau dồi bản thân", chị nói thêm.