BUV hợp tác Manchester Metropolitan thúc đẩy giáo dục Anh - Việt

LondonTrường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Đại học Manchester Metropolitan trao đổi ý định thư, thúc đẩy chương trình song bằng tại Việt Nam từ năm nay.

Lễ trao đổi diễn ra tại London (Anh) nhân dịp nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh Quốc lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với sự tham gia của Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, và Giáo sư Liz Warren, Quản lý Bộ phận Quốc tế - Khoa Kinh doanh và Luật của Đại học Manchester Metropolitan. Sự kiện được chứng kiến bởi Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Phạm Quốc Khánh, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; ông James Shipton, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam cùng các đại diện, lãnh đạo khác.

Ý định thư thể hiện cam kết chung giữa hai trường, giúp sinh viên BUV tiếp cận di sản học thuật hơn 200 năm từ Manchester Metropolitan. Hợp tác cũng giúp mở ra cơ hội thâm nhập thị trường giáo dục tiềm năng của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác tại châu Á cho đại học Anh.

Manchester Metropolitan là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất Anh, đạt xếp hạng Vàng trong khung đánh giá chất lượng giảng dạy năm 2023 – mức cao nhất tại Anh. Trường Kinh doanh của Manchester Metropolitan sở hữu "Triple Crown Accreditation" - danh hiệu chỉ 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới đạt được. Trường nghệ thuật cũng nằm trong Top 51-100 thế giới về Nghệ thuật và Thiết kế, theo QS Rankings.

Lễ trao đổi ý định thư diễn ra với sự góp mặt của đại diện hai trường vào ngày 29/10 tại Anh. Ảnh: BUV

Từ năm 2026, Manchester Metropolitan sẽ triển khai tại BUV 5 chương trình đào tạo. Trong đó bao gồm 4 chương trình cho cử nhân các chương trình Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Thiết kế (Đồ họa), Kinh doanh và Công nghệ, Thiết kế (Minh họa và Hoạt hình); và một chương trình thạc sĩ Quản lý Kinh doanh. Tất cả được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nhân lực toàn cầu, kết hợp chuẩn học thuật nghiêm ngặt của Manchester Metropolitan với môi trường học tập chuẩn 5 sao của BUV.

Các chương trình cũng đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Văn phòng Công tác sinh viên (OfS) - cơ quan quản lý giáo dục đại học độc lập của Anh. Việc triển khai theo mô hình song bằng còn cho phép sinh viên linh hoạt lựa chọn lộ trình học tập phù hợp điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp.

Giáo sư Rick Bennett cho biết hợp tác lần này thể hiện cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam ở các lĩnh vực trọng yếu. Ông cũng nhấn mạnh các chương trình mới sẽ mang đến cho sinh viên BUV trải nghiệm học tập gắn liền thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại.

Khuôn viên trường rộng rãi với nhiều mảng xanh, thoáng đãng. Ảnh: BUV

Về phía trường Manchester Metropolitan, Giáo sư Liz Warren đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường giáo dục phát triển nhanh và giàu tiềm năng nhất châu Á. Thông qua quan hệ hợp tác này, hai bên mong muốn xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Sự kiện này nối tiếp lễ ký ý định thư giữa ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, và ông Baroness Smith, Bộ trưởng Kỹ năng Anh. Lễ ký kết diễn ra ngày 29/10, mục tiêu nhằm tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Đại diện BUV cho biết thời gian qua trường có nhiều đóng góp vào việc thắt chặt mối quan hệ song phương. Nhờ đó, trường được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vinh danh là mô hình hợp tác giáo dục thành công giữa hai chính phủ.

Sinh viên sẽ được hưởng chất lượng đào tạo quốc tế từ Manchester Metropolitan trong môi trường chuẩn QS 5 sao của BUV. Ảnh: BUV

BUV thành lập năm 2009, là một trong những trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam hợp tác các trường đại học tại Anh để cấp bằng chứng nhận toàn cầu. Trường cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tại ASEAN đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh (QAA).

Tháng 4/2025, trường được Đại học London nâng cấp lên "Đối tác Quốc tế" trong số ít các đối tác cấp cao. Với định hướng liên tục đổi mới chương trình và mở rộng hợp tác quốc tế, BUV kỳ vọng giữ vị trí tiên phong trong việc đưa nền giáo dục chất lượng cao từ Anh đến Việt Nam, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Đan Minh