BUV 6 năm liền đạt chứng nhận QS 5 sao

BUV tiếp tục đạt chứng nhận QS 5 sao giai đoạn 2025-2028 tại Hội nghị thượng đỉnh QS Giáo dục bậc đại học châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) lần thứ hai liên tiếp đạt được chứng nhận này, góp phần chứng minh chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế trong 6 năm liền (2022-2028).

Chứng nhận chất lượng giáo dục

QS Stars là hệ thống đánh giá chất lượng đại học toàn cầu do tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) phát triển. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ được đánh giá mức độ đạt chuẩn chất lượng quốc tế dựa trên 9 nhóm tiêu chí với hàng trăm phụ lục ở mọi khía cạnh hoạt động.

Trong chu kỳ đánh giá 2025-2028, BUV đạt 818 trên 1.000 điểm, vượt 118 điểm so với ngưỡng 5 sao là 700. Trường duy trì được các tiêu chí cốt lõi ở kỳ đánh giá này, gồm phát triển học thuật với 136 trên 150 điểm, vượt 31 điểm so với mốc chuẩn. Cơ sở vật chất đạt 97 trên 100 điểm, vượt ngưỡng 27 điểm. Cơ hội việc làm vượt 50 điểm với 135 trên 150 điểm. Cuối cùng là quản trị tốt với 95 trên 100 điểm, vượt ngưỡng 25 điểm.

Đại diện trường được trao chứng nhận chuẩn QS 5 sao giai đoạn 2025-2028 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: BUV

Với tiêu chí giảng dạy, BUV ghi nhận 79,4% mức độ hài lòng của sinh viên. Tỷ lệ hoàn thành chương trình học đạt 96% với 92% sinh viên duy trì học sau năm đầu. Ngoài 263 giờ học chính thức, trường cung cấp 440 giờ tư vấn, phụ đạo học thuật cho sinh viên. Trung bình mỗi giờ học chính quy, sinh viên sẽ được hỗ trợ ngoài giờ tới 1,67 tiếng. Cùng với đó là 100% chương trình đào tạo sử dụng hệ thống quản lý học tập số - LMS, thể hiện cam kết hỗ trợ tối đa và tiện lợi cho công tác học tập của sinh viên.

Về cơ hội việc làm, tỷ lệ sinh viên BUV có việc làm sau tốt nghiệp đạt 99,3%, vượt ngưỡng tối đa 90% của QS. Kết quả việc làm tổng thể đạt 93,1% cho thấy sinh viên giữ những vị trí phù hợp chuyên môn. Danh tiếng với nhà tuyển dụng của trường đạt 96 đề cử, góp phần minh chứng uy tín và chất lượng sinh viên trên thị trường lao động.

Đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 89% có bằng tiến sĩ là yếu tố giúp BUV vượt ngưỡng tối đa 80% của QS trong tiêu chí phát triển học thuật. 100% giảng viên của trường tham gia chương trình phát triển chuyên môn. Trường cũng dành 45% doanh thu cho hoạt động giảng dạy.

Sinh viên trường nhận nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Ảnh: BUV

Về cơ sở vật chất, trường nằm trên khuôn viên 6,5 hecta, đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE và được đầu tư gần 33.000 USD chi phí thư viện hàng năm. Đại diện Đại học London từng nhận xét BUV là "ngôi trường đẹp nhất" trong toàn hệ thống đối tác của họ.

Hàng năm, BUV dành gần 27% doanh thu cho quỹ học bổng, cao gấp hơn 13 lần ngưỡng tối đa 2% của QS. 1% doanh thu thường niên cũng được trích cho các hoạt động cộng đồng và từ thiện, thể hiện cam kết về trách nhiệm xã hội.

Mở rộng ưu tiên

Tiêu chí về quản trị tốt là hạng mục mới trong chu kỳ đánh giá 2025-2028. BUV hoàn thiện 100% bộ chính sách theo chuẩn QS, gồm 8 tiêu chí về bền vững, liêm chính với mức độ hài lòng của nhân viên đạt 92,2%. 35% lãnh đạo và đại diện hội đồng trường là nữ. Ủy ban đạo đức cũng được tổ chức họp định kỳ hàng tháng với báo cáo công khai.

Cùng với đó, tiêu chí đa dạng, bình đẳng và hòa nhập cũng được BUV bổ sung. Trường được QS đánh giá đạt và vượt chuẩn ở mọi khía cạnh hỗ trợ các thành phần trong cộng đồng, bao gồm người khuyết tật, người gặp khó khăn trong tập trung, cân bằng giới tính, sinh viên yếu thế, sinh viên dân tộc thiểu số...

Khuôn viên 6,5 hecta đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE. Ảnh: BUV

Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế cũng là ưu tiên mới trong chu kỳ tiếp theo của trường. Hiện BUV sở hữu mạng lưới hơn 70 đối tác đại học danh tiếng tại 17 quốc gia thuộc 5 châu lục; 10% sinh viên quốc tế và 81% giảng viên quốc tế; 31 quốc tịch khác nhau trong cộng đồng học tập, giúp tạo nên môi trường đa văn hóa.

Cam kết tương lai

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, cho biết trường xem việc đối chuẩn với các tiêu chuẩn quốc tế uy tín là kim chỉ nam dẫn dắt mọi hoạt động nâng cao chất lượng. QS Star hiện là tầng cao nhất trong khung chất lượng ba tầng tại BUV. "Đây là bước đệm vững chắc để chúng tôi mở rộng mạnh mẽ hơn ở tầm quốc tế, với đích đến tiếp theo là Bảng xếp hạng Đại học Châu Á QS", Giáo sư nhấn mạnh.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BUV

Theo ông Samuel Ang, Giám đốc Khu vực châu Á của QS, việc BUV liên tục đạt chứng nhận QS 5 sao phần nào cho thấy cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong duy trì chất lượng đào tạo và không ngừng hoàn thiện ở mọi phương diện.

"Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam góp phần chứng minh năng lực giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao vị thế cạnh tranh dải đất chữ S trên bản đồ giáo dục khu vực lẫn toàn cầu", ông Ang nhận định.

Đan Minh