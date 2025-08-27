Bưu điện Mỹ yêu cầu khai báo mã HS cho hàng xuất khẩu từ 1/9

Dịch vụ Bưu chính Mỹ yêu cầu tất cả lô hàng thương mại quốc tế phải khai báo mã HS sáu chữ số, nhằm tuân thủ quy định mới của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), từ 1/9.

Theo thông báo ngày 7/8, mã HS (mã số định danh hàng hóa toàn cầu) cần được điền vào tờ khai hải quan cho từng mặt hàng, không phân biệt loại hình gửi. Hệ thống mã HS, do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) phát triển, giúp cơ quan hải quan phân loại hàng hóa và áp thuế chính xác.

Các kiện hàng lăn trên băng chuyền tại một trung tâm phân phối của Bưu điện Mỹ ở Florida. Ảnh: Getty Images

Động thái này giúp tiêu chuẩn gửi hàng của USPS đồng bộ với quy định UPU sẽ áp dụng cùng ngày. Hướng dẫn năm 2024 của UPU và WCO cũng nêu rõ: các quốc gia thành viên phải yêu cầu mã HS 6 chữ số với hàng thương mại, đồng thời có thể mở rộng thành 8 hoặc 10 chữ số theo luật quốc gia.

"Mã HS đóng vai trò quan trọng trong việc thông quan và đặc biệt quan trọng với khối lượng hàng thương mại điện tử ngày càng tăng", tài liệu của UPU nhấn mạnh.

Alison Layfield, Phó chủ tịch phát triển sản phẩm tại ePost Global, cho biết USPS cùng các đơn vị vận chuyển quốc tế đã có công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu mã HS, song người gửi cần mô tả sản phẩm rõ ràng để tìm đúng mã. Nếu thông tin mơ hồ, hàng có thể bị trả lại hoặc chịu mức thuế cao hơn quy định.

"Một công cụ tra cứu chỉ chính xác khi dữ liệu đầu vào đầy đủ. Nếu gửi hàng mà thiếu mã HS, gần như chắc chắn lô hàng sẽ bị hải quan nước nhập khẩu từ chối", bà Layfield nói.

Yêu cầu này sẽ được triển khai ba ngày sau một thay đổi lớn khác với hàng bưu chính quốc tế. Từ ngày 29/8, các kiện hàng gửi tới Mỹ sẽ phải chịu mức thuế tương ứng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), từ 80 đến 200 USD, thay vì được miễn ngưỡng "de minimis" (mức giá trị tối thiểu của hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế và thủ tục hải quan) như trước - một phần trong chính sách siết chặt nhập khẩu do chính quyền Trump đưa ra.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)