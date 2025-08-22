Bưu cục TP Tân An góp phần thúc đẩy logistics tại Tây Ninh

Bưu cục BEST Express TP Tân An đi vào hoạt động góp phần cải thiện dịch vụ giao nhận và hỗ trợ thương mại điện tử địa phương.

Bưu cục TP Tân An (thuộc phường Long An) là bưu cục nhượng quyền đầu tiên của BEST Express tại địa phương do Hợp tác xã Trường Thịnh đầu tư. Đại diện đơn vị đầu tư cho biết thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu giao nhận hàng hóa gia tăng không chỉ ở đô thị lớn mà cả tại các tỉnh thành. Đây là cơ hội để doanh nghiệp logistics mở rộng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng địa phương.

Tây Ninh nằm ở vị trí cửa ngõ giữa TP HCM và Campuchia, có hoạt động thương mại sôi động, đặc biệt trong bán lẻ và thương mại điện tử. Tại phường Long An - trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh, hàng nghìn đơn hàng được đặt mỗi ngày qua các sàn thương mại điện tử, fanpage, cửa hàng trực tuyến, tạo áp lực lớn cho dịch vụ chuyển phát nhanh.

"Sự hiện diện của bưu cục giúp khách hàng có thêm lựa chọn đáng tin cậy trong việc gửi - nhận hàng, đồng thời hỗ trợ các shop online mở rộng kinh doanh", đại diện bưu cục chia sẻ.

Đội ngũ nhân sự của Bưu cục TP Tân An. Ảnh: BEST Express

Hiện Bưu cục TP Tân An khai thác vùng phủ rộng gồm 14 phường, xã, với sản lượng giao bình quân khoảng 16.500 đơn mỗi tháng. Về đơn gửi, mỗi tháng bưu cục xử lý khoảng 6.000 đơn đến từ các shop online địa phương. Để đáp ứng khối lượng công việc, bưu cục duy trì đội ngũ gọn nhẹ nhưng hiệu quả gồm hai nhân viên kinh doanh, một điều phối viên và 11 shipper. Mỗi shipper có thể xử lý tới 100 đơn mỗi ngày, kể cả tuyến đường xa.

Một trong những điểm mạnh của bưu cục là chính sách chăm sóc khách hàng sát sao. Mỗi shop được phân công nhân viên theo dõi quá trình giao nhận để hỗ trợ kịp thời khi phát sinh sự cố. Ngoài ra, bưu cục linh hoạt trong khâu lấy hàng: hỗ trợ lấy ngoài giờ, thậm chí giúp shop đóng gói, in vận đơn vào dịp cao điểm.

Hàng hóa được bưu cục ưu tiên xử lý nhanh chóng và giao phát ngay trong ngày. Ảnh: BEST Express

Song song đó, bưu cục áp dụng cơ chế thưởng - phạt minh bạch để nâng cao chất lượng. Shipper có tỷ lệ giao thành công cao có thể được thưởng tới hai triệu đồng, đồng thời nhận thêm hoa hồng 1.000 đồng mỗi đơn khi giới thiệu khách hàng mới. Chính sách này vừa tạo động lực cho shipper gắn bó, vừa mở rộng nhanh chóng tệp khách hàng.

Thời gian tới, Bưu cục BEST Express TP Tân An tập trung tăng đơn hàng từ nhóm khách online - nguồn khách chiến lược giúp duy trì tăng trưởng ổn định. Đội ngũ kinh doanh sẽ trực tiếp đến từng shop để tư vấn, giới thiệu chính sách ưu đãi.

Về dài hạn, bưu cục kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển quan trọng của BEST Express tại Tây Ninh, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái logistics hiện đại và hỗ trợ phát triển kinh tế số tại địa phương.

Anh Nhân (phải), quản lý bưu cục, trao đổi công việc cùng đội ngũ. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường từ năm 2019, BEST Express nhanh chóng đầu tư hàng chục triệu USD xây dựng 39 trung tâm phân loại tự động trên cả nước, với năng suất 1,8 triệu đơn mỗi ngày. Mô hình nhượng quyền bưu cục mang lại cơ hội cho nhà đầu tư địa phương tham gia thị trường logistics với vốn từ 300 triệu đồng (tùy khu vực). Nhà đầu tư được hỗ trợ công nghệ, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý hiện đại và nguồn khách hàng ổn định. Hiện BEST Express đã có hơn 950 bưu cục phủ khắp toàn quốc.

