Bưu cục nhượng quyền tăng trưởng thời dịch

BEST Express ghi nhận thêm gần 30 nhà đầu tư ký kết hợp đồng nhượng quyền bưu cục và 20 bưu cục mới chính thức hoạt động trong tháng 6/2021.

Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam hiện không chỉ là lĩnh vực mới tiềm năng, giàu tài nguyên mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư khởi nghiệp. Đây là một trong số ít ngành có mức tăng trưởng nhanh và ổn định ngay cả trong thời dịch, nhất là với mô hình kinh doanh mới mẻ như nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh.

Mô hình nhượng quyền bưu cục rộ lên từ đầu năm 2020 từ sự bùng nổ của thương mại điện tử và tiếp tục có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ thời dịch, đơn cử như BEST Express - một trong những doanh nghiệp logistics có mạng lưới dịch vụ trải rộng trên khắp cả nước và có tốc độ tăng trưởng cao trong năm qua. Ngoài gia tăng trưởng số lượng bưu kiện chuyển phát nhanh, đơn vị còn ghi nhận sự phát triển về số lượng đầu tư vào mô hình bưu cục nhượng quyền.

BEST Express có mạng lưới bưu cục trải khắp 63 tỉnh thành với khả năng xử lý 1,3 triệu đơn hàng mỗi ngày nhờ quy trình tự động hiện đại. Ảnh: BEST Express.

Chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, BEST Express đã ghi nhận thêm gần 30 nhà đầu tư ký kết hợp đồng nhượng quyền bưu cục. 20 bưu cục nhượng quyền mới thành lập cũng chính thức đi vào hoạt động. Mô hình mới này không chỉ giúp doanh nghiệp logistics nhanh chóng mở rộng mạng lưới bưu cục mà còn cung cấp cho các nhà đầu tư sớm thu lợi nhuận, không mất nhiều công sức nhờ hệ thống, thương hiệu và nguồn khách hàng sẵn có từ các đối tác thương mại điện tử.

"Kết quả tích cực này phần nào phản ánh sự tin tưởng của người dùng Việt với dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Expess. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển của mô hình nhượng quyền bưu cục trong thời điểm hiện nay. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần đối với toàn hệ thống BEST khi có thể trao nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tự làm chủ và phát triển kinh doanh tại địa phương mình", đại diện BEST Express chia sẻ.

Vị đại diện cũng cho biết thêm rằng trong năm 2021, BEST Inc Việt Nam lên có kế hoạch xây dựng 1.000 bưu cục trên toàn quốc; giúp các nhà đầu tư và đối tác nhượng quyền trong nước có cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển phát nhanh thương mại điệu tử và phát triển kinh doanh một cách thông minh, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Dù gặp không ít trở ngại do dịch bệnh và nhiều khu vực phong tỏa, cách ly, BEST Express vẫn duy trì vận hành, đưa hàng hóa đến tay khách hàng càng sớm càng tốt. Ảnh: BEST Express.

Dù ghi nhận tăng trưởng về nhiều mặt, song việc vận hành trong thời dịch cũng mang lại không ít trở ngại cho doanh nghiệp logistics khi ca nhiễm xuất hiện ở nhiều tỉnh trên cả nước. Riêng với TP HCM, một trong những thị trường lớn nhất của BEST Express tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm cùng nhiều khu vực, tuyến đường bị phong tỏa.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch trên toàn hệ thống cho cả nhân viên, khách hàng và đối tác, BEST Express đã tiến hành tuyên truyền các biện pháp phòng dịch được Bộ Y tế khuyến cáo, bao gồm nguyên tắc 5K trên toàn hệ thống. Đơn vị cũng yêu cầu nhân viên hạn chế công tác sang các tỉnh thành khác, đặc biệt là những vùng dịch có số ca nhiễm cao.

Đối với các địa phương đang giãn cách xã hội, các khu vực và tuyến đường phong tỏa, BEST khuyến khích và hỗ trợ nhân viên khối văn phòng làm việc tại nhà; chủ động chia ca hợp lý với nhân viên công tác tại các trung tâm phân loại (sortation center). Nhân viên khác ca và khác khu hoạt động không tiếp xúc lẫn nhau để tránh tình trạng lây nhiễm chéo và tất cả đều phải đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách 2 m khi làm việc.

Là nơi shipper và người dùng thường xuyên đến để giao - nhận hàng, ngoài đảm bảo nguyên tắc 5K, các bưu cục BEST Express đã điều chỉnh phương thức làm việc để đảm bảo an toàn cho mọi người. Shipper sẽ được chia giờ lấy hàng vào buổi sáng để hạn chế tụ tập, đồng thời áp dụng phương thức "giao hàng không tiếp xúc". Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục áp dụng chặt chẽ phương thức hoạt động phòng dịch này trong thời gian tới đến khi nhận chỉ thị mới từ Chính phủ.

Thy An