Bưu cục nhượng quyền tăng trưởng nhanh chóng thời dịch

Bưu cục BEST Express quận 9 liên tục lọt top 3 sản lượng đơn tốt nhất phía Nam sau một năm thành lập, hướng tới mở rộng quy mô lên bưu cục cấp 2.

Chiều 18/12, Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm ghé thăm bưu cục quận 9 (TP HCM) để xem việc lưu chuyển hàng hóa tại đây sau ngày sale lớn cuối cùng trong năm 12/12. Đây cũng là dịp BEST Express cùng hai nghệ sĩ thăm hỏi và tìm hiểu về đối tác nhượng quyền này, một trong ba bưu cục đứng top phía Nam về sản lượng đơn trong năm qua.

Toàn cảnh buổi trò chuyện, thăm hỏi trên đều được phát trực tiếp trên Fanpage BEST Express Việt Nam. Xuyên suốt chương trình livestream, BEST tiếp tục dành tặng loạt thẻ cào trị giá trị lớn nhất lên đến 500.000 cho những khán giả may mắn đã tương tác nhiệt tình. Chương trình này là hoạt động thứ tư thuộc chuỗi sự kiện "Cảm ơn vì sự kết nối", nhằm tri ân các đối tác, khách hàng, nhân viên trong tháng 12 của BEST Express.

Cát Tường, Dương Lâm gặp gỡ anh Thư (trái), chủ bưu cục BEST Express quận 9 trong buổi livestream ngày 18/12.

Anh Thư, chủ bưu cục BEST Express quận 9, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh ở một lĩnh vực khác. Sau khi tích lũy được một số vốn, anh nghĩ đến việc đầu tư. Năm ngoái, nhìn thấy tiềm năng của ngành thương mại điện tử, anh thử nắm bắt cơ hội đầu tư vào mô hình bưu cục nhượng quyền đang nở rộ tại Việt Nam.

Sau hơn một năm hoạt động, bưu cục của anh luôn nằm trong top 3 sản lượng đơn tốt nhất của BEST tại khu vực phía Nam. Hiện bưu cục anh Thư phụ trách điều phối giao vận đơn từ cả 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất nước cùng hàng trăm shop online đang hoạt động trong khu vực.

Chia sẻ với hai nghệ sĩ , anh Thư cho biết khởi nghiệp với ngành logistics là quyết định mạo hiểm nhất cuộc đời anh. Tuy nhiên sau một năm thử sức, anh nhận thấy rằng đây là một ngành nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Chọn hợp tác với BEST Express khiến anh Thư hài lòng và an tâm khi luôn dành những chính sách đặc biệt, giúp các đối tác nhượng quyền không có kinh nghiệm như anh ổn định vận hành, thu hồi vốn nhanh. Nhìn lại chặng đường một năm qua, anh Thư không khỏi tự hào và cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn đúng đối tác để gửi gắm niềm tin.

Anh Thư luôn quán triệt đội ngũ nhân viên tại bưu cục quận 9 tích cực hỗ trợ đối tác, khách hàng.

Anh Thư cho biết, một trong những ưu điểm lớn nhất của BEST Express là hệ thống công nghệ tự động hiện đại. Nhờ các trung tâm lớn nhỏ trên cả nước mà các bưu cục nhượng quyền phân chia hàng hóa nhanh chóng hơn, xử lý đơn hàng và giao nhanh cho khách. Bên cạnh đó, những chính sách hỗ trợ về xây dựng hệ thống, đào tạo chuyên môn cùng lượng khách hàng có sẵn, các chủ bưu cục mới khởi nghiệp có thể dựa vào đó để mau chóng ổn định và phát triển.

Trong thời gian giãn cách 4 tháng trước, nhiều shop online và đơn vị vận chuyển gặp phải không ít khó khăn, trở ngại. Anh Thư cho biết dù cũng tổn thất không kém song anh vẫn luôn cố gắng giảm một phần lợi nhuận để có những chính sách giá ưu đãi cho đối tác.

Bên cạnh đó, bưu cục quận 9 còn hỗ trợ thêm về vật liệu đóng gói hàng hóa như băng keo, bút, kéo... "Bưu cục chúng tôi muốn cùng đồng hành cùng khách hàng, đối tác vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có cùng nhau vượt khó thì sau này mới cùng nhau phát triển dễ dàng", anh nói thêm.

"Qua những gì anh Thư chia sẻ, tôi nhận thấy có vẻ các bưu cục BEST Express đều nhiệt tình và dễ mến. Bưu cục tại khu vực shop tôi cũng cung cấp những vật liệu hỗ trợ đóng gói. Từ khi sử dụng dịch vụ đơn vị này, tôi tiết kiệm được cả trăm triệu đồng mỗi tháng cho chi phí vật liệu, giúp shop tối ưu lợi nhuận, bán được nhiều hàng với giá tốt cho khách", Dương Lâm chia sẻ.

Về phía MC Cát Tường, sau khi tham quan và chứng kiến nhân viên bưu cục BEST Express quận 9 hỗ trợ đóng gói hàng cho khách, chị cũng tiết lộ shop Family Cát Tường vào mùa sale thường được các bạn nhân viên BEST hỗ trợ tận tình, bất kể thời gian. Do thiếu thốn nhân sự, Cát Tường càng thấy cảm kích vì sự giúp đỡ kịp thời mỗi mùa cao điểm.

Chủ bưu cục quận 9 cho hay BEST Express luôn kiểm soát chất lượng của các bưu cục nhượng quyền để đảm bảo họ hoạt động ổn định, hỗ trợ tốt khách hàng. Trong làn sóng dịch thứ tư, các shipper đều được hỗ trợ tiêm phòng, làm giấy đi đường và xét nghiệm kỹ càng để đảm bảo an toàn.

Trong năm 2022, anh Thư cho biết bưu cục quận 9 dự định nâng lên cấp 2 để phục vụ được nhiều khách hàng, gia tăng số lượng đơn. "Với tốc độ phát triển của BEST Express và chính sách hỗ trợ dành cho các đối tác, tôi muốn mở rộng thêm mạng lưới giao vận tại quận 9 đến nhiều khu vực và phục vụ nhiều khách hàng hơn nữa, mang thương hiệu này trở nên lớn mạnh tại Việt Nam", anh bày tỏ.

Hai nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm, trao quà cho anh Thư cùng nhân viên bưu cục quận 9.

Chuỗi hoạt động "Cảm ơn vì sự kết nối" bao gồm nhiều sự kiện, chương trình thú vị, triển khai xuyên suốt tháng 12 như: trao quà tri ân đến các shop online và đối tác nhượng quyền; đồng hành cùng trẻ em khó khăn trong các hoạt động cộng đồng; chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên; mời các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm hiện đại của BEST... Trong đó, thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" vẫn đang tiếp tục triển khai đến hết ngày 18/12.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện đơn vị sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

