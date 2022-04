Bưu cục nhượng quyền ĐBSCL xử lý hơn 6.000 đơn hàng mỗi ngày

Anh Tống Thanh Sang, chủ hai bưu cục chuyển phát nhanh tại Sa Đéc (Đồng Tháp) và Long Xuyên (An Giang), sớm nhận thấy tiềm năng logistics của ĐBSCL. Hai năm trước, anh quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Sau quá trình tìm hiểu, anh lựa chọn tham gia vào mô hình nhượng quyền bưu cục BEST Express nhờ loạt tài nguyên sẵn có về công nghệ, mạng lưới, khách hàng... Sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ BEST giúp anh sớm hoàn thành khâu chuẩn bị, đưa bưu cục Sa Đéc chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6/2020.

“Hồi mới mở bưu cục Sa Đéc giữa năm 2020, lượng người mua sắm online chưa cao. Song tôi vẫn tin vào tầm nhìn của mình về tiềm năng logistics tại ĐBSCL, nhất là khi khu vực miền Tây ngày càng chú trọng cải thiện hạ tầng giao thông, giúp việc giao thương phát triển”, anh Sang chia sẻ.