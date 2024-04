Bưu cục nhượng quyền BEST Express tăng trưởng 36% năm 2023

Hệ thống bưu cục nhượng quyền của BEST Express tăng trưởng mạnh trên toàn quốc, quy mô mạng lưới dịch vụ tăng trưởng 36% và lượng đơn xử lý tăng 110% so với năm trước.

Tại Hội nghị Đối tác Nhượng quyền diễn ra ở TP HCM ngày 14/4, ban lãnh đạo BEST Express Việt Nam chia sẻ loạt số liệu tăng trưởng của đơn vị trong năm 2023.

Ông Devin Fan - Phó tổng giám đốc Vận hành chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BEST Express

Ông Devin Fan - Phó tổng giám đốc Vận hành thông tin đến các đối tác, năm 2023 hệ thống bưu cục nhượng quyền tăng trưởng mạnh trên toàn quốc, quy mô mạng lưới dịch vụ tăng trưởng 36% và lượng đơn xử lý tăng 110% so với năm trước.

Ông cho biết, toàn hệ thống BEST Express hiện có hơn 7.000 nhân viên giao hàng, hơn 100 phương tiện vẫn tải cỡ lớn để phụ trách vận chuyển và trung chuyển hàng hóa đến khắp các tỉnh thành. Trong năm 2023, đơn vị đã thực hiện gần 60.000 chuyến xe vận chuyển hàng hóa.

Không chỉ gia tăng số lượng phương tiện vận tải, đơn vị cũng gia tăng tuyến vận tải xe tải lớn lên 18 tuyến, đảm bảo vận chuyển hàng hóa công suất lớn đến các trung tâm kinh tế trọng điểm toàn quốc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng linh hoạt phát triển thêm các tuyến xe thẳng đến các tỉnh thành có lượng hàng hóa nhiều như Quảng Ninh, Thanh hóa, Hà Nam, Lào Cai... để gia tăng tốc độ xử lý hàng hóa.

Các đối tác nhượng quyền chia sẻ tại Hội nghị Đối tác Nhượng quyền BEST Express hôm 14/4. Ảnh: BEST Express

Hệ thống 36 trung tâm phân loại với tổng diện tích hơn 100.000 m2 và 800 nhân viên thao tác được tối ưu năng suất hoạt động, đáp ứng công suất phân loại hàng hóa ngày càng tăng cao. Trong đó, các trung tâm phân loại tại TP HCM và Bắc Ninh – hai trung tâm phân loại có quy mô đầu tư và công nghệ vận hành hiện đại của BEST tại Đông Nam Á đang trở thành kho trung tâm tập kết hàng hóa để phát triển hoạt động vận chuyển xuyên biên giới, vận chuyển hàng vận tải.

Ngoài ra, để giúp đối tác nhượng quyền nâng cao chất lượng quản lý bưu cục, BEST Express cũng đã tối ưu và nâng các cấp tính năng quản lý và báo biểu phân tích kết quả vận hành bưu cục. Các tính năng này sẽ giúp chủ bưu cục dễ dàng theo dõi, giám sát hiệu suất hoạt động của đội ngũ shipper, chi phí vận hành từ đó dễ dàng tối ưu kết quả hoạt động, nâng cao năng suất giao phát hàng.

Đối tác nhượng quyền bưu cục chụp ảnh tại Hội nghị Đối tác của BEST tại TP HCM. Ảnh: BEST Express

Đồng thời, trong năm 2023, các dịch vụ mới cũng được BEST phát triển tại thị trường Việt Nam, mang đến khách hàng và đối tác trong nước hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Các dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Crossborder, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo, các phần mềm quản lý bán hàng online BEST Software, dịch vụ chuỗi cung ứng BEST Supply-chain hứa hẹn mang đến cơ hội mở rộng kinh doanh cho đối tác nhượng quyền. Với hệ sinh thái đa dịch vụ này, đơn vị tin tưởng các đối tác sẽ có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, tận dụng tiềm năng để phát triển toàn diện trong năm 2024.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới gần 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên cả nước. Năng lực xử lý đơn hàng của hệ thống đạt đến 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Với kinh nghiệm 17 năm hoạt động trong ngành logistics, BEST mang đến các nhà đầu tư Việt Nam mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh với nhiều tài nguyên về nguồn khách hàng, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý và công nghệ vận hành, giúp các đối tác nhanh chóng ổn định và phát triển quy mô kinh doanh.

Ban lãnh đạo BEST Express chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác nhượng quyền khu vực miền Nam. Ảnh: BEST Express

Các bưu cục nhượng quyền hoạt động như một đại lý giao hàng của BEST, phụ trách giao nhận hàng và sale kiện trong khu vực hoạt động mình khai thác. Chi phí nhượng quyền thương hiệu dao động từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo khu vực địa lý và quy mô bưu cục.

Thế Đan