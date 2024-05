Bưu cục Đông Bắc Bộ phát triển sale đơn dẫn đầu BEST Express

Quy mô tăng trưởng sale đơn tự kiếm của BEST Express tại vùng Đông Bắc Bộ tính đến tháng 5 tăng 144% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó bưu cục Lạng Giang (Bắc Giang) dẫn đầu toàn miền Bắc.

Với kết cấu hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, có nhiều cảng biển lớn, các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ đang có đầy đủ tiềm năng để phát triển dịch vụ logistics. Nhiều trung tâm logistics hình thành và đi vào hoạt động, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Là một trong những doanh nghiệp sớm đầu tư hạ tầng kho bãi logistics tại Đông Bắc Bộ, với việc đưa vào vận hành trung tâm phân loại hàng hóa trị giá 12 triệu USD tại Từ Sơn, Bắc Ninh vào cuối năm 2021, BEST Express đã cho thấy quyết tâm phát triển mạng lưới logistics tại khu vực này.

Lượng hàng nhiều nhưng nhờ khung giờ làm việc linh hoạt, đội ngũ shipper bưu cục Tràng An (Ninh Bình) vẫn xử lý giao nhận hiệu quả. Ảnh: BEST Express

Các đối tác nhượng quyền tại khu vực này cũng đang tận dụng tốt lợi thế về địa lý, nhu cầu thị trường và tài nguyên vận hành để phát triển quy mô bưu cục nhanh chóng, hiệu quả, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng ngành logistics tại khu vực. Một số bưu cục như BEST Express Lạng Giang (Bắc Giang), BEST Express Tràng An (Ninh Bình).. vươn lên dẫn đầu toàn khu vực miền Bắc về tốc độ phát triển sale đơn tự kiếm và chất lượng dịch vụ.

Chị Đỗ Thị Toan và anh Nguyễn Văn Sơn - chủ bưu cục Lạng Giang nhận giải thưởng xe máy với danh hiệu "Bưu cục sale kiện tăng trưởng nhanh". Ảnh: BEST Express

Tại Hội nghị Đối tác Nhượng quyền khu vực miền Bắc ngày 19/4 diễn ra tại Hà Nội, BEST Express Lạng Giang được vinh danh Bưu cục tăng trưởng sale tốt nhất toàn khu vực miền Bắc. Với sản lượng sale tăng đến 100.000 - 120.000 bưu kiện mỗi tháng chỉ trong thời gian ngắn, bưu cục trở thành tấm gương tiêu biểu cổ vũ các bưu cục trong khu vực phấn đấu phát triển.

Đại diện bưu cục Lạng Giang cho biết, thành công này đến từ nỗ lực luôn "tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng để đưa ra chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp nhất". Đồng thời, bưu cục "không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới", thu hút thêm nhiều đối tác mới sử dụng dịch vụ từ đó quy mô sản lượng đơn ngày càng tăng.

Bưu cục BEST Express Tràng An cũng được vinh danh vì thành tích vận hành ổn định và luôn giữ vững chất lượng dịch vụ. Hoạt động từ tháng 5/2022, bưu cục hiện có đội ngũ 15 shipper xử lý giao nhận hàng hóa cho toàn bộ khu vực huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Với lượng đơn hàng phát vào dịp cao điểm lên đến 1.500 - 2.000 đơn mỗi ngày, bưu cục vẫn đảm bảo thời gian giao phát hàng nhanh chóng, dẫn đầu miền bắc về tỷ lệ giao hành thành công.

Anh Nguyễn Mậu Quy - chủ bưu cục Tràng An nhạn giải Bưu cục 5 sao cho thành tích vận hành và kinh doanh xuất sắc. Ảnh: BEST Express

Đặc biệt, bưu cục còn chủ trương chăm sóc khách hàng theo dạng một kèm một, mỗi nhân viên giao hàng sẽ trực tiếp phụ trách một nhóm shop online hỗ trợ kịp thời. Sau khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ có lộ trình tư vấn cụ thể, xử lý dứt điểm mọi tình huống. Nhờ phương pháp này, chất lượng dịch vụ của bưu cục Tràng An luôn được đảm bảo giúp đội ngũ giữ chân được các đối tác thân thiết, phần lớn các shop đồng hành cùng bưu cục mới hoạt động cho tới nay.

Mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh được BEST giới thiệu đến đối tác tại Việt Nam từ cuối năm 2019. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong chia sẻ tài nguyên về mô hình kinh doanh, nguồn khách hàng, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý và công nghệ vận hành, giúp các đối tác phát triển. Các bưu cục nhượng quyền hoạt động như một đại lý giao hàng của BEST, phụ trách giao và nhận hàng trong vùng phủ mình khai thác. Chi phí nhượng quyền thương hiệu dao động từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo khu vực địa lý và quy mô khai thác.

Thế Đan