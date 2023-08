Bưu cục chạm mốc chục nghìn đơn sale sau hai tháng hoạt động

Bưu cục BEST Express Đông Sài Gòn sau hai tháng đã giao thành công xấp xỉ 60.000 đơn, phấn đấu sale kiện thu hút khách hàng mới, mở rộng quy mô nhanh chóng.

Trước khi đầu tư vào bưu cục chuyển phát nhanh, anh Nguyễn Bá Nam, chủ bưu cục BEST Express Đông Sài Gòn (tại số 11 Trần Lựu, An Khánh, quận 2, Thành phố Thủ Đức) là cán bộ phụ trách hoạt động kinh doanh của một công ty xây dựng. Khi dịch bùng phát, các hoạt động thi công bị đình trệ. Trong khi mua sắm thương mại điện tử và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lại tăng cao, anh nhanh chóng nhận ra tiềm năng phát triển của ngành logistics.



Càng đi sâu tìm hiểu, anh vững tin hơn vào ngành thương mại điện tử Việt và các dịch vụ hậu cần bao gồm chuyển phát nhanh, sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Do đó, anh quyết định đầu tư khởi nghiệp theo hình thức nhượng quyền bưu cục, tận dụng tài nguyên sẵn có của công ty lớn, phát triển kinh doanh theo định hướng của mình.

Anh Nguyễn Bá Nam, chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express Đông Sài Gòn. Ảnh: BEST Express

Trong thời gian đầu hoạt động, anh gặp nhiều khó khăn dù đã tìm hiểu kỹ càng về cách thức phát triển bưu cục. Đội ngũ BEST cũng hỗ trợ tích cực nhưng lý thuyết với thực chiến khác nhau rất nhiều.

Khi đi vào vận hành, tuần đầu anh gặp một số vấn đề phát sinh, phải vất vả xoay xở. Do chưa quen hệ thống, chưa biết cách sắp xếp nhân sự hợp lý, khung giờ xử lý luồng hàng giao - nhận cũng chưa được phân chia cụ thể dẫn đến tốc độ đi kiện khá chậm.

Gặp khó không nản, anh tìm đến các anh chị đi trước, những người đã kinh doanh bưu cục nhượng quyền BEST Express nhiều năm để tham khảo ý kiến. Được họ hướng dẫn, anh chắt lọc các giải pháp để áp dụng cho bưu cục mình, cải thiện hiệu quả vận hành, tốc độ xử lý hàng được đảm bảo. Nhân sự cũng được bố trí tối ưu.

Anh Nam thường xuyên trực tiếp trao đổi công việc với shipper để kiểm tra tiến độ giao vận, đồng thời nắm rõ thời lượng xử lý và khắc phục, cải thiện kịp thời. Ảnh: BEST Express

Anh Nam cho biết tuần đầu tiếp xúc với hệ thống quản lý bưu cục cùng công nghệ hiện đại khiến anh hơi bỡ ngỡ. Sau khi dành thời gian làm quen, tìm hiểu, anh thao tác thành thạo trên các ứng dụng quản lý và giao đơn.

Hệ thống giúp chủ bưu cục dễ dàng theo dõi hoạt động vận hành, chi tiết doanh thu, lượng đơn, tuyến đường, đánh giá của khách hàng lẫn năng suất làm việc của mỗi nhân sự. Khi gặp vấn đề, nhân viên hỗ trợ của công ty cũng sớm giải đáp và giúp tháo gỡ.

Nhờ BEST sẵn có lượng khách hàng ổn định từ các sàn, ngay tháng đầu hoạt động, bưu cục BEST Express Đông Sài Gòn đã có nguồn thu khá ổn định để trang trải chi phí vận hành bưu cục. Hiện đơn vị đang phụ trách giao hàng cho khách trong toàn khu vực quận 2 của Thành phố Thủ Đức với trung bình 25.000-35.000 bưu kiện mỗi tháng.

Song song với giữ vững chất lượng vận hành, anh Nam còn lên kế hoạch giới thiệu dịch vụ mới đến khách hàng. Với mục tiêu nhanh chóng phát triển mảng sale kiện để bưu cục có thêm khách hàng, tăng lượng đơn xử lý, anh đã kết nối với các shop online trong khu vực. Nhờ chất lượng dịch vụ ổn định, chăm sóc khách hàng nhanh chóng và cước phí hợp lý, anh thuyết phục thành công nhiều shop online dùng thử, sau đó chuyển qua gửi toàn bộ đơn hàng từ bưu cục anh.

Chỉ sau hai tháng hoạt động, anh Nam đã thành công trở thành đối tác chuyển phát nhanh của hàng chục shop online trong quận 2. Lượng bưu kiện gửi đi khoảng 15.000-21.000 đơn mỗi tháng và đang tiếp tục tăng lên. Đây là con số lý tưởng với bưu cục vận hành chưa lâu như BEST Express Đông Sài Gòn.

Chỉ sau hai tháng hoạt động, bưu cục đã đạt mức sale hàng nghìn bưu kiện mỗi tháng. Ảnh: BEST Express

"Với sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử và chuyển phát nhanh thương mại điện tử Việt Nam, hạ tầng công nghệ hiện đại và lực lượng nhân sự phủ rộng trên toàn quốc, tôi tin hệ thống bưu cục nhượng quyền của BEST sẽ tiếp tục phát triển và có thêm nhiều shop online tin tưởng, đồng hành cùng họ trong thời gian tới", anh Nam chia sẻ.

Bưu cục chạm mốc chục nghìn đơn sale sau hai tháng hoạt động Anh Nam chia sẻ về hành trình chạm mốc chục nghìn đơn hàng sau hai tháng hoạt động. Video: BEST Express

