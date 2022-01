Bưu cục BEST Express với bộ nhận diện thương hiệu được nâng cấp

Bảng đèn nền đỏ kích thước vuông được thiết kế mới với chữ "BEST" phía trên. Cụm "Express" in nghiêng đặt bên dưới và thay nền đỏ bằng nền trắng, tạo điểm nhấn khác biệt và nổi bật so với phần khung đỏ. Biển hiệu này được mở xuyên đêm, bắt đầu từ 6h tối, thu hút thêm sự chú ý của người đi đường, đồng thời giúp các đối tác, khách hàng dễ dàng tìm được BEST Express.