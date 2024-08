Bưu cục BEST Express tăng nhân lực xử lý hàng dịp 8/8

Bưu cục BEST Express chủ động tăng cường nhân sự, điều chỉnh giờ làm việc nhằm nâng cao hiệu suất giao hàng và hỗ trợ shop online dịp sale 8/8.

Ngành thương mại điện tử đang bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm với loạt chương trình ưu đãi dành cho người mua sắm trực tuyến. Mở đầu tháng tám, chương trình Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN (ASEAN Online Sale Day) 2024 sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến 10/8 với các hoạt động mua sắm trực tuyến trong nước và xuyên biên giới, hứa hẹn đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm các mặt hàng phong phú, giá tốt, đồng thời giúp tăng doanh số cho các đơn vị kinh doanh online.

Shipper bưu cục BEST Express Dĩ An chuẩn bị giao chuyến hàng đầu tiên trong ngày. Ảnh: BEST Express

Là đối tác chuyển phát nhanh đang đồng hành cùng hàng chục nghìn shop online trên cả nước ngay từ đầu tháng tám, BEST Express đã dự báo sản lượng hàng hóa, dự phòng phương án tăng cường vận hành trong trường hợp hàng tăng đột biến. Các bưu cục trên toàn quốc cũng đã lên phương án tăng cường nhân sự, điều chỉnh ca làm việc để kịp thời đáp ứng nhu cầu xử lý hàng hóa trong thời gian cao điểm.

Anh Lê Minh Hải, chủ bưu cục BEST Express Biên Hòa chia sẻ để sẵn sàng cho những ngày lượng hàng tăng cao, bưu cục anh luôn có đội ngũ nhân viên shipper thời vụ. Đội ngũ này vừa hỗ trợ giao nhận hàng vừa phụ trách đi lấy hàng về bưu cục, đồng thời có thể đến tận shop hỗ trợ lên đơn, đóng hàng để shop kịp "chạy đơn" ngày sale. Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng theo dõi hành trình giao hàng để xử lý kịp thời khi có sự cố về giao nhận.

Bưu cục BEST Express Biên Hòa luôn có lực lượng shipper thời vụ để hỗ trợ vào dịp cao điểm. Ảnh: BEST Express

Chị Phạm Thị Thanh, chủ bưu cục BEST Expresss Lào Cai cho biết để chuẩn bị cho nhu cầu giao nhận hàng hóa trong mùa cao điểm, bưu cục chị đã phát triển bốn kho hàng với diện tích hơn 900 m2 và trang bị 6 xe tải phụ trách giao nhận hàng từ shop về bưu cục và kết nối với các kho trung chuyển. Với những tuyến giao hàng có khoảng cách xa, địa hình khó di chuyển, bưu cục sẽ dùng xe tải trực tiếp vận chuyển hàng đến tận nơi cho nhân viên, để shipper dỡ hàng đi phát thuận tiện.

Bưu cục BEST Express Sông Trà, bưu cục top đầu khu vực miền Trung về tỷ lệ giao hàng thành công cho biết mỗi buổi sáng đội ngũ quản lý bưu cục đều họp nhanh với anh em shipper để nhắc lại trọng điểm công việc trong ngày. Trước 13h chiều, quản lý bưu cục sẽ kiểm tra tỷ lệ giao hàng đã đạt và đốc thúc anh em hoàn tất công việc và kịp thời hỗ trợ nếu có phát sinh sự cố trên các tuyến giao nhận. Thậm chí shipper có thể tăng giờ làm, buổi sáng vào ca sớm hơn và buổi chiều tan ca muộn hơn để đảm bảo xử lý dứt điểm các đơn hàng mỗi ngày.

BEST Express cũng bổ sung 15 xe tải thùng kín cỡ lớn để gia tăng năng lực vận tải của đơn vị trong nửa cuối năm. Số lượng hàng hóa, tuyến đường vận chuyển, các trạm dừng hay thời gian dừng tại mỗi trạm được đơn vị tính toán kỹ nhằm đạt hiệu suất vận chuyển hàng tốt nhất trong thời gian ngắn.

Hình ảnh lô xe tải thùng kín vừa được BEST Express tăng cường hồi tháng sáu. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, các trung tâm phân loại BEST Express cũng sẵn sàng tăng ca làm việc xuyên đêm nhằm nhanh chóng phân loại và chia chọn hàng, tăng hiệu suất công việc nhằm giao hàng đến tay khách hàng đúng hẹn.

Nhờ chủ động tăng cường hiệu suất xử lý hàng và tận dụng công nghệ vào hầu hết khâu từ tiếp nhận bưu kiện, vận hành, thanh toán đến tương tác với khách hàng, tiến trình xử lý đơn hàng của BEST Express vẫn đảm hiệu suất trong giai đoạn cao điểm, mang đến sự tin cậy cho các đối tác kinh doanh online đang sử dụng dịch vụ.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới với 700 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn bốn năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL) và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan