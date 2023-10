Bưu cục BEST Express chuẩn bị nguồn lực cho dịp cuối năm

BEST Express cùng đối tác nhượng quyền chuẩn bị nhân sự, hệ thống vận tải, hệ thống chăm sóc khách hàng online... nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng dịp cao điểm cuối năm.

Theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, chiếm 7,7% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Dự báo thương mại điện tử Việt Nam 6 tháng cuối năm sẽ có sự tăng trưởng mạnh, khi thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm tiêu dùng.

Giao dịch thương mại điện tử tăng cao kéo theo nhu cầu đột biến về các hoạt động logistics, đặc biệt là chuyển phát nhanh thương mại điện tử. Theo đó, các bưu cục BEST Express đã có sự củng cố về vận hành, hiệu suất giao hàng. Hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được chú trọng để kịp thời tương tác, hỗ trợ khách hàng trong thời điểm lượng đơn hàng được dự kiến tăng vọt.

Anh Nguyễn Anh Hào, chủ bưu cục BEST Express Trà Vinh cùng đội ngũ nhân viên bưu cục. Ảnh: BEST Express

Điển hình, tại bưu cục Trà Vinh tại đồng bằng sông Cửu Long do anh Nguyễn Anh Hào đầu tư, nhận thấy tiềm năng phát triển của địa phương mình, anh đã mở rộng hệ thống bưu cục thành 10 điểm với quy mô lớn nhỏ tuỳ vùng để khai thác chuyển phát nhanh trên toàn tỉnh. Mỗi ngày, các bưu cục trong hệ thống BEST Express Trà Vinh xử lý trung bình hơn 3.000 đơn hàng giao đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Hào ưu tiên tuyển dụng nhân sự địa phương để tận dụng lợi thế hiểu biết thói quen khách hàng trong vùng, khả năng thông thạo tuyến đường địa hình trong khu vực... giúp việc giao nhận thuận lợi, nhanh chóng, cho hiệu quả công việc cao hơn đồng thời tạo nguồn việc làm cho lao động quê nhà.

Với đội ngũ nhiệt huyết, năng động, bưu cục Trà Vinh nhanh chóng dẫn đầu về thành tích giao nhận hàng tại đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây bưu cục của anh cũng được BEST vinh danh top bưu cục xuất sắc về hiệu suất giao hàng trong tháng 9.

Nhân viên đang làm việc tại bưu cục Hoà Vang. Ảnh: BEST Express

Đặt mục tiêu kinh doanh từ nay đến cuối năm 2023 đạt 10.000 đơn sale mỗi tháng, bưu cục BEST Express Hoà Vang cũng đã có kế hoạch để chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm. Phụ trách khu vực các huyện miền núi ngoại thành TP Đà Nẵng có diện tích gần 700 km2 cùng nhiều tuyến đường khó, anh Phan Xuân Thơm - chủ bưu cục Hoà Vang đã xây dựng đội ngũ nhân viên giao hàng với 15 thành viên, sẵn sàng tăng ca phục vụ khách hàng dịp cao điểm. Bên cạnh hoạt động giao hàng, anh cũng chủ động phát triển hoạt động sale kiện.

Nhân viên kiểm tra đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Trong bối cảnh chung, Bưu cục BEST Express Thường Tín, Hà Nội cũng gấp rút củng cố đội ngũ nhân viên, nâng cao hiệu suất giao nhận hàng. Với gần 50 nhân sự đang công tác, bưu cục tự tin sẽ điều phối trôi chảy các đợt hàng tăng cao trong các dịp sale như 10/10, 11/11. Ngoài các nhân sự chủ chốt, bưu cục luôn sẵn sàng tăng cường shipper "vệ tinh" để kịp thời tiếp sức giao nhanh lượng đơn hàng lớn tới tay người dùng mùa cao điểm.

Năm 2023, là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển, mở rộng của BEST Việt Nam, Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, doanh nghiệp cũng giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software và dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo. Đồng thời, đơn vị đang tích cực hợp tác với các đối tác ngân hàng, ví điện tử để đẩy mạnh thanh toán đơn COD không tiền mặt nhằm mang đến cho khách hàng thêm tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

