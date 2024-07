Bưu cục BEST Buôn Hồ tiếp sức cho trẻ em Ê-đê đến trường

Đăk LăkBưu cục BEST Express An Lạc (Thị xã Buôn Hồ) đã phối hợp cùng lãnh đạo địa phương, trao một tấn gạo đến 100 trẻ em Ê đê.

Đây là sự kiện mở đầu chương trình "Cơm no đến trường" mà BEST Express triển khai tại khu vực Tây Nguyên mùa hè năm nay.

Với quyết tâm chung tay hỗ trợ các em đến trường, theo đuổi ức mơ tri thức, bưu cục An Lạc tích cực hưởng ứng cùng BEST Express và lãnh đạo xã Ea Drông (Thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk), mang gạo và nhu yếu phẩm vượt hàng chục cây số đến với trẻ em đồng bào Ê-đê. Là khu vực vùng sâu của tỉnh Đăk Lăk, điều kiện cuộc sống nơi đây còn nhiều thiếu thốn, thông qua các chuyến giao phát hàng, đội ngũ BEST có cơ hội biết đến hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh khó khăn tại đây nên đã khởi động hành trình mang cơm no và nhu yếu phẩm đến trao tặng.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung - chủ Bưu cục An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk trao gạo cho trẻ em Ê-đê. Ảnh: BEST Express

Qua chương trình này, bưu cục An Lạc cùng BEST Express mong muốn sẽ tiếp sức chia sẻ phần nào khó khăn của các em nhỏ tại địa phương. Chị Thùy Dung, chủ bưu cục An Lạc cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, bưu cục luôn hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. "Chúng tôi rất mong được trao những nhu yếu phẩm đến tay người dân và đặc biệt là trẻ em khó khăn để giúp các em có thêm tự tin tiếp tục vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em vươn lên học tập tốt", chị Dung nói.

Chị Dung đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: BEST Express

Hoạt động từ đầu năm 2024 với quy mô dịch vụ trải rộng trên 12 phường, xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, bưu cục An Lạc đang phụ trách giao và nhận trung bình gần 20.000 đơn mỗi tháng.

Thời điểm mới hoạt động, chị Thùy Dung gặp nhiều khó khăn do chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao hàng. Khi sản lượng tăng đột biến, chị chưa có kinh nghiệm ứng biến. Tuy nhiên, sau một tháng "thực chiến" cùng đội ngũ, chị hiểu được mục đích hoạt động và giá trị mà dịch vụ BEST Express mang lại cho khách hàng là gì, đồng thời chị chủ động thao tác các ứng dụng quản lý nhờ đó vận hành bưu cục dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bưu cục chị hiện có 5 shipper trong đó có cả các bạn dân tộc thiểu số, mỗi ngày chị Dung thường thông tin cho nhân viên hiểu rõ mục tiêu công việc trong ngày, các chỉ tiêu cần đạt của mỗi người để nhân viên nắm rõ thông tin và tiện theo dõi lượng công việc cần hoàn thành.

Địa bàn phụ trách có nhiều tuyến giao hàng xa, cách bưu cục 20 – 30 km, khó di chuyển, các tuyến đường trơn trượt vào mùa mưa. Để giao phát hàng thành công, shipper thường liên hệ trước với khách để hẹn thời gian giao hàng, đảm bảo shipper gặp được khách và giao thành công. Để khích lệ anh em, chị Dung cho đơn giá giao hàng tốt đồng thời hỗ trợ chi phí xăng và tăng cường phụ cấp thêm để các bạn có động lực làm việc.

Để điều tiết khối lượng hàng hóa nhanh chóng, vào mùa cao điểm, sản lượng đơn tăng nên bưu cục chủ động bố trí nhân sự phù hợp, cố gắng xử lý đơn trong ngày dứt điểm để đạt được tỷ lệ giao hàng tốt nhất.

Bên cạnh kinh doanh, bưu cục An Lạc tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Ảnh: BEST Express

Chị Dung nhận định, ngành chuyển phát nhanh tại địa phương đang còn nhiều tiềm năng phát triển do nhu cầu mua hàng online ngày càng tăng. Sắp tới bưu cục chị sẽ tiếp tục tăng cường các chương trình hỗ trợ shop để giúp đối tác hoạt động hiệu quả hơn nữa và tiếp tục quảng bá dịch vụ tại địa phương để thu hút shop online trải nghiệm dịch vụ của bưu cục.

Nói về các đồng nghiệp đang hoạt động trong hệ thống BEST Express, chị Dung nhắn nhủ khi kinh doanh bưu cục cần có trách nhiệm và sâu sát với hoạt động của bưu cục, phải linh hoạt phát triển dựa theo tình hình phát triển của nền kinh tế và nhu cầu của thị trường, tạo được niềm tin với shipper để giữ chân các bạn làm việc tại bưu cục lâu dài và nỗ lực hết mình vì công việc.

Bưu cục BEST Buôn Hồ tiếp sức cho trẻ em Ê-đê đến trường Chương trình Cơm no đến trường của BEST Express.

Nhượng quyền chuyển phát nhanh là mô hình BEST Express triển khai nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới giao hàng địa phương trong thời gian ngắn. Mô hình nhượng quyền bưu cục thu hút nhà đầu từ nhờ tiềm năng thị trường, tăng trưởng ổn định.

Với chi phí đầu tư nhượng quyền dao động từ 300 triệu đồng tùy khu vực khai thác, các đối tác có thể đạt mức hoàn vốn nhanh, hạn chế rủi ro. Các đối tác có thể kết nối trực tiếp với hệ thống vận hành, nguồn khách hàng từ các sàn thương mại điện tử và sớm đi vào hoạt động. Thêm vào đó, việc thừa hưởng công nghệ hiện đại, nguồn khách hàng sẵn có cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cũng giúp các nhà đầu tư sớm ổn định vận hành, phát triển thuận lợi. Tính đến tháng bảy, mạng lưới BEST Express đã phát triển gần 700 bưu cục trên toàn quốc.

Thế Đan