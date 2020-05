Burundi trục xuất quan chức WHO phụ trách Covid-19

Cộng hòa Burundi ra lệnh trục xuất đại diện hàng đầu của WHO phụ trách xử lý Covid-19 tại nước này, song không nêu lý do.

Theo bức thư đề ngày 12/5 của Bộ Ngoại giao Burundi, tiến sĩ Walter Kazadi Mulombo, đại diện hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại nước này cùng ba chuyên gia điều phối phản ứng Covid-19 "bị tuyên bố là những người không được chào đón", do đó phải rời khỏi lãnh thổ Burundi trước ngày 15/5. Bức thư đã được gửi đến trụ sở của WHO ở châu Phi.

Ngoài tiến sĩ Mulombo, ba quan chức còn lại bị trục xuất là tiến sĩ Jean Pierre Mulunda Nkata, điều phối viên Covid-19, tiến sĩ Ruhana Mirindi Bisimwa, chuyên phụ trách các bệnh truyền nhiễm, và giáo sư Daniel Tarzy, chuyên gia phòng thí nghiệm về xét nghiệm Covid-19.

Tiến sĩ Walter Kazadi Mulombo, đại diện hàng đầu của WHO ở Burundi. Ảnh: Rwandanews24.

"Đây là toàn bộ nhóm WHO chịu trách nhiệm hỗ trợ Burundi trong phản ứng chống Covid-19", một quan chức giấu tên Burundia cho hay. "Họ bị trục xuất và bộ trưởng y tế loại bỏ hoàn toàn WHO, cáo buộc họ can thiệp không thể chấp nhận trong xử lý dịch bệnh".

Bức thư không nêu rõ lý do nhóm người này bị trục xuất. Các nguồn tin ngoại giao và hành chính nói rằng tháng trước Bộ Ngoại giao Burundi đã loại bỏ nỗ lực tương tự để trục xuất 4 quan chức trên.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi người dân Burundi đi bầu cử ngày 20/5 để chọn tổng thống, nghị sĩ và các quan chức địa phương.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Covid-19 đã xuất hiện tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,4 triệu người nhiễm và hơn 298.000 người tử vong. Burundi hiện ghi nhận 15 ca nhiễm và một ca tử vong.

Huyền Lê (Theo AFP)