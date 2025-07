Burger Zero Meat - burger patty thuần rau củ của Lotteria

Burger Zero Meat là burger đầu tiên tại Lotteria sử dụng patty (miếng thịt băm) 100% từ rau củ nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon.

Lotteria vừa cho ra mắt sản phẩm Burger Zero Meat, sử dụng patty 100% từ nguyên liệu rau củ tự nhiên. Đây là một trong những thương hiệu Quick Service Restaurant (QSR - nhà hàng thức ăn nhanh) đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu burger với patty từ rau củ, mở ra lựa chọn cho thực khách muốn giảm lượng thịt trong khẩu phần ăn. Sản phẩm cũng đánh dấu bước chuyển mình của Lotteria, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho thực khách.

Burger Zero Meat của Lotteria khác biệt so với các dòng burger chay truyền thống nhờ vào nguyên liệu rau củ tự nhiên được chế biến theo công thức độc quyền dựa trên khẩu vị người Việt. Sản phẩm không chỉ dành cho người ăn chay linh hoạt (flexitarian) mà còn là trải nghiệm thú vị cho tất cả thực khách, đặc biệt thế hệ trẻ yêu thích khám phá ẩm thực mới và lành mạnh.

Sản phẩm mới này là một phần trong chiến lược của Lotteria trong năm 2025 theo tinh thần "Taste & Fun" (Hương vị gắn kết - Niềm vui trọn vẹn). Với thông điệp "Zero Meat - 100% Taste & Fun" (Không thịt vẫn giữ trọn vị ngon và niềm vui khi thưởng thức), thương hiệu khẳng định giảm thịt không đồng nghĩa với giảm hương vị.

"Burger Zero Meat chứng minh rằng món ăn nhanh có thể trở nên lành mạnh hơn mà vẫn giữ trọn vị ngon", đại diện thương hiệu cho biết.

Sản phẩm Burger Zero-Meat với lớp nhân 100% làm từ rau củ. Ảnh: Lotteria

Sản phẩm mở bán với giá 39.000 đồng, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ muốn giảm lượng tiêu thụ thịt hàng ngày, đại diện cho phong cách sống tận hưởng món ăn ý nghĩa, vui vẻ và yêu đời.

Lotteria cũng lan tỏa ý tưởng "Sometimes you need a Zero Day" (Đôi khi bạn cần một ngày để tái tạo năng lượng cho bản thân), khuyến khích người tiêu dùng dành thời gian lắng nghe cơ thể và tận hưởng một ngày nhẹ nhàng nhưng vẫn ngon miệng.

Theo thương hiệu, Burger Zero Meat nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng trong các buổi thử nghiệm trước khi ra mắt chính thức. Sản phẩm hiện có mặt tại các cửa hàng ở TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ.

Đan Minh