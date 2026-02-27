Burger King thử nghiệm tai nghe AI theo dõi nhân viên

Thương hiệu đồ ăn nhanh Burger King sử dụng tai nghe AI để hỗ trợ và theo dõi mức độ thân thiện của nhân viên với khách hàng.

Trong thông báo hôm 26/1, Restaurant Brands International, công ty sở hữu Burger King, cho biết tai nghe tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được thử nghiệm tại 500 cửa hàng ở Mỹ. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu về hoạt động của cửa hàng và chia sẻ qua "Patty" - trợ lý ảo giao tiếp với nhân viên bằng tai nghe và phản hồi theo thời gian thực. Patty là một phần của nền tảng BK Assistant do OpenAI cung cấp.

Khi máy pha đồ uống sắp hết nước ngọt hoặc khách hàng dùng mã QR để báo cáo nhà vệ sinh bẩn, Patty sẽ thông báo cho quản lý cửa hàng. Nhân viên có thể hỏi Patty cách chế biến món ăn hoặc yêu cầu nó xóa các món khỏi thực đơn điện tử khi hết nguyên liệu.

Burger King cũng đang nghiên cứu dùng Patty để cải thiện dịch vụ khách hàng. AI này có thể theo dõi khi nhân viên nói những từ khóa như "chào mừng", "làm ơn", "cảm ơn" và chia sẻ thông tin đó với quản lý.

Tuy nhiên, Burger King cho biết, họ muốn sử dụng Patty như một công cụ đào tạo thay vì giám sát, chấm điểm từng nhân viên và ép buộc nói theo kịch bản. "Mục tiêu là củng cố tinh thần hiếu khách, cung cấp cho các quản lý thông tin hữu ích theo thời gian thực để họ ghi nhận đóng góp của nhân viên hiệu quả hơn", đại diện thương hiệu đồ ăn nhanh nói với AP.

Theo Burger King, những từ khóa nêu trên chỉ là "một trong nhiều tín hiệu giúp quản lý hiểu rõ hơn về cách phục vụ khách hàng". Thương hiệu này chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự hiếu khách về cơ bản vẫn là yếu tố con người. Vai trò của công nghệ mới là hỗ trợ đội ngũ nhân viên để họ tập trung phục vụ khách hàng".

Nhân viên làm việc tại chuỗi cửa hàng Burger King. Ảnh: Burger King

Dù thử nghiệm tích hợp AI vào tai nghe của nhân viên, Burger King chưa sẵn sàng triển khai rộng rãi dịch vụ drive-thru (mua hàng không cần xuống xe) tích hợp AI, điều mà các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald's, Wendy's và Taco Bell nỗ lực thực hiện. "Chúng tôi đang mày mò, khám phá, nhưng đó vẫn là canh bạc mạo hiểm. Không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng cho điều đó", Thibault Roux, Giám đốc kỹ thuật số của Burger King, nói với Verge. Ông cho biết thêm, công ty đang thử nghiệm dịch vụ drive-thru tích hợp AI tại chưa đến 100 cửa hàng.

Thu Thảo (Theo AP, Verge)