'Búp bê sống' ở Miss Universe

Sara nói tiếng Anh thành thạo vì từng chuyển tới Mỹ sinh sống vài năm cùng người thân. Họ hàng cô có gốc gác từ nhiều nước như Mỹ, Anh, Ba Lan, Iran, Ấn Độ. Vì thế, mỗi lần tụ họp, họ thống nhất sử dụng tiếng Anh. Cô tâm đắc câu nói của Andersen - "Du lịch là sống" (To travel is to live) - nên luôn cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để vi vu khắp thế giới.