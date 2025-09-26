Buôn trăng - Phương Mỹ Chi

Âm nhạc truyền cảm hứng

Buôn trăng mang âm hưởng dân gian đương đại, kết hợp khéo chất liệu dân ca với nhạc điện tử, tạo không gian âm nhạc mới mẻ, độc đáo. Nhà sản xuất DTAP chấp bút và phối khí, Phương Mỹ Chi thể hiện chất giọng nội lực, giàu cảm xúc.

Ca khúc nằm trong album Vũ trụ cò bay, đánh dấu bước trưởng thành trong phong cách nghệ thuật của ca sĩ trẻ. Trình diễn tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh khi "thổi hồn" vào từng câu hát, truyền thông điệp về khát vọng và bản sắc văn hóa Việt.

Buôn trăng cho thấy tinh thần dám thử thách, dám đổi mới để lan tỏa giá trị nghệ thuật nước nhà đến bạn bè quốc tế của Phương Mỹ Chi.