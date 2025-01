Bưởi vuông in hình ngôi sao, bản đồ Việt Nam 'cháy hàng'

Bưởi vuông in ngôi sao, bản đồ Việt Nam, giá 850.000-1,1 triệu đồng một trái, cháy hàng ngay sau ngày mở bán nhờ tạo hình độc đáo, ý nghĩa.

Bên cạnh trái bưởi chữ Tài, Lộc, thị trường trái cây tạo hình dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ xuất hiện sản phẩm với mẫu khắc bản đồ Việt Nam và ngôi sao. Dòng sản phẩm này được người trồng, nghệ nhân tạo hình để đem lại sự mới lạ, khác biệt cho thị trường trong bối cảnh sức mua giảm.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, chủ hộ kinh doanh Trái vườn Tâm Ngọc và thành viên HTX Nông nghiệp 4.0, cho biết năm nay, bà cùng nhà vườn đã làm hơn 3.000 trái bưởi với nhiều kiểu dáng khác nhau cho dịp Tết 2025. Trong đó, bưởi vuông in hình bản đồ Việt Nam, ngôi sao được ưa chuộng và bán hết từ sớm.

Việc sản xuất bưởi vuông in bản đồ Việt Nam đòi hỏi kỹ thuật cao. Các khuôn đúc được thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo hình dáng trái bưởi cân đối, trong khi quy trình chăm sóc kéo dài 6 tháng từ chọn quả đến hoàn thiện sản phẩm.

"Các mẫu cũ như bưởi hồ lô in ngôi sao hay chữ Tài, Lộc không còn hấp dẫn, nên chúng tôi thử nghiệm sản phẩm mới để tạo sự khác biệt", bà Châu nói.

Bưởi vuông in hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: Ngọc Châu

Bưởi vuông in bản đồ Việt Nam có thiết kế đẹp, phù hợp làm quà biếu Tết với giá bán từ 850.000 đến 1,1 triệu đồng mỗi trái, tùy kích cỡ. Trái bưởi da xanh bình thường nặng khoảng 2 kg, nhưng khi tạo hình vuông, trọng lượng còn khoảng 1-1,2 kg. Loại bưởi này có thể chưng được một tháng và vẫn giữ chất lượng múi bên trong, không bị sượng.

Trên thị trường, nguồn cung bưởi tạo hình năm nay giảm 30-50% so với năm trước, do chi phí sản xuất tăng và thời tiết không thuận lợi. Điều này khiến các sản phẩm mới như bưởi vuông in bản đồ Việt Nam trở nên khan hiếm hơn.

Bưởi vuông in hình Tài, Lộc, ngôi sao. Ảnh: Ngọc Châu

Cách đây khoảng 10 năm, một số nhà vườn từng thử nghiệm in bản đồ Việt Nam trên bưởi hình hồ lô, nhưng các chi tiết chưa rõ nét và không tạo được sức hút như mong đợi. Năm nay, nhờ cải tiến kỹ thuật của người trồng, trái bưởi vuông in bản đồ Việt Nam được đón nhận tốt hơn.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, một nghệ nhân bưởi ở Bến Tre, cho biết nhiều hộ dân đã giảm hoặc ngừng sản xuất trái cây tạo hình do chi phí cao và tỷ lệ thành công thấp. Dù vậy, những mẫu bưởi mới như bưởi vuông in bản đồ Việt Nam vẫn là điểm sáng trên thị trường.

Ngoài bưởi vuông, thị trường còn có bưởi thỏi vàng mini giá khoảng 300.000 đồng mỗi trái, đã bán hết từ tháng 12. Loại bưởi này phù hợp với mâm ngũ quả ngày Tết nhờ kích thước nhỏ nhắn, dễ bày biện, lại mang ý nghĩa tài lộc, may mắn.

Thi Hà