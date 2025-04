Buổi tối mất kiểm soát của tài xế say rượu gây 4 vụ tai nạn

Nghệ AnTrần Xuân Thủy vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng tới 0,979 mg/lít khí thở, lái ôtô chạy tốc độ cao và đã liên tiếp gây ra 4 vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong.

Hơn 18h ngày 4/4, chị Nguyễn Thị Linh, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, đang ăn cơm thì nghe tiếng động mạnh phát ra trên đường liên xã cách nhà hơn 10 mét. Ra quan sát, chị thấy một chiếc ôtô đỗ bên đường bị vỡ đèn, móp vỏ, một nửa biển số rơi ra...

"Tôi sau đó xem lại dữ liệu camera nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng song không thể thấy biển số vì phương tiện chạy quá nhanh", chị Linh kể.

Công an tỉnh Nghệ An cử cán bộ khám nghiệm hiện trường, xác định ôtô gây tai nạn là chiếc Mitsubishi 7 chỗ biển số Nghệ An do Trần Xuân Thủy điều khiển. Đây là vụ tai nạn đầu tiên trong 4 vụ do Thủy gây ra trong tối 4/4.

Bà Bắc kể thấy tiếng "loạt xoạt" từ phía sau nên chủ động đi chậm, nép vào lề đường để tránh không ngờ vẫn bị đâm khiến bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: Đức Hùng

Theo nhà chức trách, sau gây tai nạn ở gần nhà chị Linh, tài xế Thủy lái xe khỏi hiện trường với tốc độ cao. Đến xã Nghi Liên (TP Vinh), ôtô tông trúng bà Nguyễn Thị Bắc, 63 tuổi, gây chấn thương vùng vai.

Dọc đường tháo chạy, xe bị nổ lốp. Tuy nhiên, tài xế 42 tuổi không dừng lại mà tiếp tục đi từ xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) đến xã Nghi Kim (TP Vinh).

Xe chạy được vài km thì lốp trước bên phải văng vào lề đường, chỉ còn trơ vành, Thuỷ vẫn không dừng lại. Vành xe trong lúc chạy đã ma sát với mặt đường gây tóe lửa. Nhiều người đang tham gia giao thông đường thấy vậy đã bỏ chạy đề phòng tài xế mất kiểm soát sẽ tông trúng.

"Chúng tôi không hiểu việc gì đang xảy ra, rất có thể tài xế dùng chất kích thích mới chạy ôtô liều lĩnh như vậy", một thanh niên cho hay.

Người dân hốt hoảng bỏ chạy khi thấy ôtô do Thủy cầm lái lao vun vút trên đường, tối 4/4. Ảnh: Hùng Lê

Một số người đã đi xe máy đuổi theo ôtô, dùng điện thoại quay video lại để phản ánh tới nhà chức trách. Tuy nhiên, bám theo được khoảng 1-2 km thì họ mất dấu do Thuỷ lái quá nhanh, tuyến đường lại nhiều khúc cua vòng vèo.

Nửa tiếng sau khi gây tai nạn cho bà Bắc, Thủy đi đến xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tiếp tục tông vào xe máy của chị Đinh Thị Phương, 22 tuổi, đang chạy phía trước khiến ngã xuống đường. Thủy chạy tiếp 10 km đến xã Long Xá rồi gây va chạm giao thông, tông xe làm chết anh Nguyễn Đức Thịnh, 32 tuổi.

Thời điểm trên anh Thịnh đang lái xe máy sang nhà người họ hàng. Anh là lao động tự do, có vợ và một con, gia cảnh khó khăn.

Đêm mất kiểm soát của tài xế say rượu gây 4 vụ tai nạn Tài xế Thủy gây ra 4 vụ tai nạn rồi bỏ chạy. Video: Đức Hùng - Anh Phú

Sau 4 vụ tai nạn liên tiếp, Thủy vẫn cho xe chạy trên quốc lộ 46 hướng về huyện Nam Đàn để tẩu thoát. Hơn 21h, tới thị trấn Nam Đàn, anh ta mở cửa ôtô bước xuống định bỏ chạy thì bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ.

Tổng quãng đường Thủy gây tai nạn rồi bỏ chạy qua 4 huyện, thành phố là khoảng 35 km.

Tài xế Thủy đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ án đã khởi tố ngày 5/4.

Lốp ôtô 7 chỗ do Thủy cầm lái bị nổ, văng bên lề đường. Ảnh: Đức Hùng

Làm việc với cảnh sát, Thủy khai trước khi gây tai nạn đã uống rượu với một số người bạn nên mất kiểm soát, không làm chủ được hành vi.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Thủy thời điểm gây tai nạn là 0,979mg/lít khí thở. Đây là chỉ số gấp hơn hai lần ngưỡng kịch khung (0,4 mg/lít khí thở) được quy định tại Nghị định 100.

Đức Hùng