Buổi tối đáng quên của Ronaldo ở Ireland

Từ khán đài Aviva, Ireland đến các mạng xã hội, tiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo bị châm biếm vì thẻ đỏ ở vòng loại World Cup 2026.

Trong họp báo trước trận, Ronaldo lường trước khả năng sẽ nhận những tiếng huýt sáo, la ó từ khán giả Ireland. Ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, anh đã khiêu khích thủ môn Caoimhin Kelleher và ăn mừng bàn thắng quyết định 1-0 ngay trước mặt hậu vệ Jake O’Brien, khiến CĐV đội khách phẫn nộ.

Sau khi nhận thẻ đỏ phút 59, ở trận đấu trên sân Aviva, thành phố Dublin hôm qua, Ronaldo nhận đúng những gì anh nói từ khán giả chủ nhà. Khi thủ quân của Bồ Đào Nha bĩu môi rồi giơ hai ngón tay cái lên cao, cầu trường còn vang lên những tiếng hô "Messi, Messi".

Ronaldo rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland trên sân Aviva, thành phố Dublin, Ireland, lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 13/11/2025. Ảnh: Imago

Có khán giả làm động tác "khóc nhè", người thì giơ tay vẫy chào tạm biệt khi Ronaldo đi vào đường hầm.

Ngang qua khu kỹ thuật của Ireland, anh còn cãi nhau với HLV chủ nhà Heimir Hallgrimsson, cho rằng ông đã gây áp lực để trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ đỏ. Nhưng trước khi vào đường hầm, Ronaldo dường như đã bắt tay làm hòa với Hallgrimsson.

Sau trận, Ronaldo vẫn chưa được buông tha. Báo Ireland Irish Mirror dẫn nhiều bình luận của độc giả, như "Ronaldo là đứa trẻ to xác, luôn khóc nhè", "40 tuổi mà còn hành xử như trẻ con" hay "Có lẽ Ronaldo là cầu thủ khóc nhiều nhất lịch sử bóng đá".

Trên mạng xã hội Reddit, tài khoản aha_mhm bình luận, nhận được hàng nghìn lượt thích: "Luxembourg sẽ phải trả giá cho việc này".

Người này ám chỉ Ronaldo thường ghi nhiều bàn vào các đội tuyển yếu ở châu Âu. Ở trận tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội chót bảng F Armenia ở vòng loại châu Âu. Tuy nhiên, CR7 sẽ bị treo giò nên không thể chơi trận này. Anh thậm chí có nguy cơ vắng mặt hai trận đầu VCK World Cup 2026.

Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận thua của Bồ Đào Nha Ronaldo nhận thẻ đỏ.

@ToadBoehly thì viết: "Nhà vua bị đuổi vào thứ Năm", nhại lại câu "Nhà vua sẽ chơi bóng vào Chủ nhật".

Câu này Ronaldo từng dùng để xác nhận việc tiếp tục thi đấu cho Man Utd, trong trận giao hữu với Rayo Vallecano trên sân Old Trafford ngày 31/7/2022, giữa lúc rộ lên tin đồn về việc gây áp lực để ra đi.

Còn @xdbartxd mỉa mai: "World Cup cũng không quan trọng với Ronaldo. Anh ấy không bận tâm đâu", ám chỉ việc anh gần đây nói rằng cầu thủ giỏi nhất lịch sử không được định nghĩa bằng World Cup.

Trên mạng xã hội X, @M10Update bình luận: "Ronaldo là tỷ phú đầu tiên nhận thẻ đỏ trong một trận bóng. Anh không đuổi theo kỷ lục, mà kỷ lục đuổi theo anh".

Ronaldo nhận thẻ đỏ vì thúc khuỷu tay vào lưng trung vệ Dara O'Shea, trong khi Bồ Đào Nha đang bị Ireland dẫn 2-0. Báo chí Ireland cũng nhắc lại rằng Ronaldo từng đánh O'Shea năm 2021. Khi đó, thủ quân Bồ Đào Nha chuẩn bị đá phạt đền, thì trung vệ sinh năm 1999 tới gần. Ronaldo liền xoay sang vung tay đẩy nhưng thành động tác đánh ngã O'Shea. Khi đó, anh không phải nhận thẻ phạt.

Với thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên ở cấp ĐTQG, Ronaldo có thể bị treo giò từ một đến ba trận. Bồ Đào Nha còn một trận cuối ở vòng loại World Cup 2026, gặp Armenia ở Porto ngày 16/11. Một chiến thắng sẽ giúp họ giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau.

Nếu CR7 không thể thụ án đầy đủ ở vòng loại, anh sẽ bị treo giò ở đầu vòng chung kết World Cup 2026. Bồ Đào Nha đã đảm bảo ít nhất vào vòng loại thứ hai khu vực châu Âu. Nếu họ không thể giành vé thẳng tới World Cup, Ronaldo sẽ được thụ án ở các trận vòng loại thứ hai. Khi đó, anh sẽ không phải vắng mặt ở vòng chung kết. Nhưng vào vòng loại thứ hai cũng đồng nghĩa Bồ Đào Nha có nguy cơ bị loại.

Hoàng An (theo Irish Mirror)