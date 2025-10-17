Bước tiến trong hợp tác công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba

Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba ra mắt, hướng tới phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp, y dược và thực phẩm tự nhiên, từ thế mạnh của hai bên.

Trong thông báo ngày 16/11, đại diện Viện Kinh tế Xanh cho biết đã tổ chức lễ ra mắt mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba tại La Habana, ngày 11/10. "Đây là bước đánh dấu sự phát triển mới trong hợp tác khoa học, y học và nông nghiệp giữa hai quốc gia", đại diện Viện cho biết.

Mạng lưới là sáng kiến do Viện Kinh tế Xanh (Việt Nam) khởi xướng, tập đoàn Labiofam (Cuba) đồng chủ trì, quy tụ hơn 45 viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp hai quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y học, nông nghiệp và kinh tế xanh.

Trước khi chính thức ra mắt tại Cuba, thỏa thuận hợp tác đã được công bố vào tháng 8 ở Hà Nội, quy tụ 22 viện, trường, bệnh viện và doanh nghiệp tiên phong. Ngày 1/9, lễ ký kết Bản ghi nhớ thành lập Liên doanh Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên đã diễn ra giữa một số doanh nghiệp hai nước. Liên doanh hướng tới nghiên cứu - phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hoá các sản phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp xanh và sức khỏe cộng đồng.

"Mạng lưới sẽ là không gian kết nối từ ý tưởng đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại. Đây là cầu nối để đưa tri thức và sản phẩm công nghệ sinh học của Cuba đến Việt Nam và khu vực, đồng thời mang trí tuệ khoa học Việt Nam đồng hành cùng công cuộc phát triển của nhân dân Cuba", bà Dương Bích Diệp, Viện trưởng Kinh tế Xanh, nói tại sự kiện ở Cuba.

Đoàn đại biểu Việt Nam làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba (CIGB). Ảnh: Lan Lan

Tại sự kiện, ông Leandro Luis Licea Vargas, Chủ tịch Labiofam, cho biết: "Mạng lưới mở ra cơ hội hợp tác lớn trong nghiên cứu, phát triển và thương mại công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược và thực phẩm tự nhiên, vì sức khỏe người dân hai nước và tương lai xanh bền vững".

Ông Tô Hải Đăng, đại diện đoàn Tân Mai, thành viên mạng lưới, cho biết công ty có tài nguyên sinh học và nguyên liệu tự nhiên, còn đối tác Cuba như LabioFam có năng lực nghiên cứu sản xuất sinh phẩm, dược phẩm, sinh học.

"Sự phối hợp đó tạo nên một chuỗi giá trị khép kín từ nguyên liệu, nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng", ông nói.

Trong chuyến công tác tại Cuba, đoàn Việt Nam đã có các buổi làm việc với nhiều đơn vị. Tại các cuộc gặp, phía Cuba đánh giá cao sáng kiến thành lập Mạng lưới, tạo ra không gian rộng mở kết nối các tác nhân có cùng mối quan tâm và năng lực bổ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và tiềm năng tạo dựng cây cầu hợp tác mới giữa hai quốc gia.

Lưu Quý