Buộc thôi việc hai cô giáo dùng bằng giả

Thừa Thiên - HuếHai cô giáo mầm non ở xã Thủy Bằng, TP Huế phải thôi việc vì chỉ có trình độ trung cấp, nhưng dùng bằng cao đẳng sư phạm giả để đi dạy.

Ngày 14/9, ông Ngô Thanh Hoa, Trưởng phòng Nội vụ TP Huế cho biết, đã hoàn thành thủ tục buộc thôi việc với hai nữ giáo viên trường Mầm non Hoa Sữa. Theo Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ 1/7/2020), giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

"Hai nữ giáo viên nói tốt nghiệp ở trường Cao đẳng Sư phạm Huế song đối chứng với nhà trường thì không phải. Sau đó, họ thừa nhận chỉ tốt nghiệp trung cấp mầm non và sử dụng bằng cao đẳng giả", ông Hoa nói và cho biết sự việc bị phát hiện hồi tháng 5 khi thanh tra trường Mầm non Hoa Sữa.

Một nữ giáo viên bị buộc thôi việc ngay khi phát hiện sự việc. Giáo viên còn lại sẽ làm thủ tục thôi việc từ tháng 1/2023 do đang nghỉ sinh con.

Trường mầm non Hoa Sữa nơi hai nữ giáo viên đang công tác. Ảnh: Nhà trường.

Theo ông Hoa, hai nữ giáo viên này được tuyển dụng năm 2020 khi trường Mầm non Hoa Sữa vẫn còn do chính quyền thị xã Hương Thủy quản lý. Tháng 7/2021, xã Thủy Bằng được sáp nhập vào TP Huế, khi đó trường Mầm non Hoa Sữa mới do thành phố quản lý.

Võ Thạnh