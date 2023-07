Bước phát triển mới của sữa Hismart New Zealand tại Việt Nam

Hà NộiCông ty Bảo Lâm Holdings ký kết với NIG Nutritionals Limited (thuộc New Image Group) nhằm thúc đẩy hợp tác sản xuất phân phối sữa bột công thức Hismart New Zealand tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa hai bên diễn ra sáng 20/7, tại khuôn viên Đại sứ quán New Zealand, dưới sự chứng kiến của Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Ginny Chapman và Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, ông Scott James. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của sữa Hismart Newzealand tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để các cha mẹ Việt lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho con.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bảo Lâm Holdings và NIG Nutritionals Ltd có sự chứng kiến của bà Ginny Chapman - Phó Đại sứ New Zealand (thứ hai từ trái sang) và ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand (bìa phải). Ảnh: Bảo Lâm Holdings

Bảo Lâm Holding hoạt động trong lĩnh vực thương mại với hệ thống kênh phân phối trải rộng toàn lãnh thổ Việt Nam. Các sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng mẹ và bé, chăm sóc sức khỏe như sữa công thức, bỉm, thực phẩm chức năng giữ vị trí chiến lược trong các mặt hàng công ty phân phối. Đó cũng là lý do để doanh nghiệp hợp tác cùng NIG Nutritionals Limited mở rộng thị phần sữa công thức Hismart tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết, sữa công thức Hismart kết hợp 40 dưỡng chất với 25 loại vitamin và khoáng chất giúp bé tăng chiều cao và trí não, không lo dậy thì sớm. Sản phẩm góp phần phát triển hệ sinh thái các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe, dành cho mọi gia đình người Việt.

NIG Nutritionals Limited trực thuộc New Image Group - công ty cung cấp những sản phẩm New Zealand như sữa non Alpha Lipid, sữa công thức Baby Step. Tại New Zealand, New Image Group cũng là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất sữa, với những công thức chất lượng cao đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách hàng trong gần 40 năm.

Với cùng mục tiêu hỗ trợ cha mẹ Việt nuôi dưỡng các con khỏe toàn diện, lãnh đạo hai bên chia sẻ sự tự hào khi đạt thỏa thuận song phương cũng như niềm vui khi tìm được đối tác phù hợp, cùng phát huy các thế mạnh của nhau. Kinh nghiệm, công nghệ và chất lượng của NIG Nutritionals Limited cùng thế mạnh về nguồn lực, kênh phân phối và thị trường của Bảo Lâm Holding sẽ tạo điều kiện để sữa công thức Hismart New Zealand tiếp cận với ba mẹ Việt, đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài, bền vững.

Đại diện Bảo Lâm Holding, đại diện NIG Nutritionals Limited, bà Ginny Chapman - Phó Đại sứ New Zealand (thứ hai từ phải sang) và ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm bên các sản phẩm Hismart New Zealand. Ảnh: Bảo Lâm Holdings

Tại sự kiện, Tổng lãnh New Zealand, ông Scott James sự bày tỏ sự vui mừng và sẵn sàng đồng hành cùng hai công ty và nhãn hàng Hismart Milk. Ông cũng kỳ vọng trong thời gian tới, Bảo Lâm Holdings sẽ đạt được nhiều thành tựu, mang lại nhiều sản phẩm tốt lành từ New Zealand về Việt Nam. "Chúng tôi mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư đa lĩnh vực, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thịnh vượng của hai đất nước. Đây sẽ là cầu nối cho mối quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam bền vững hơn trong tương lai", ông Scott James nói.

Đại diện hai công ty và các nhà ngoại giao New Zealand chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác.

Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam - New Zealand (JTEC) tổ chức tại trụ sở Bộ Công thương, Hà Nội hay Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auckland, New Zealand, Việt Nam và New Zealand đều thống nhất hai bên là hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau, cùng hướng đến khai thác những tiềm năng, mở rộng quy mô thương mại và thúc đẩy đầu tư nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược hai bên đi vào chiều sâu trong tương lai.

Diệp Chi