Bước ngoặt nào đưa Dembele tới Quả Bóng Vàng 2025?

PhápThay đổi chiến thuật của HLV Luis Enrique đóng vai trò lớn trong thành công của Ousmane Dembele ở PSG, mở đường cho hành trình giành Quả Bóng Vàng 2025.

Dembele nhận Quả Bóng Vàng 2025 tại Gala ở Paris tối 22/9. Ảnh: AFP

Đầu mùa 2024-2025, sau khi Kylian Mbappe bỏ sang Real Madrid, HLV Enrique thừa nhận PSG không còn cầu thủ có thể ghi 50 bàn mỗi mùa. Để giải quyết vấn đề, ông thay đổi chiến thuật với mục đích các cầu thủ có thể cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.

Nhưng những tháng đầu, quá trình thay đổi diễn ra không mấy suôn sẻ. Dembele thậm chí mâu thuẫn với Enrique. Hai người từng tranh cãi gay gắt sau trận thắng Rennes 3-1 ở Ligue I hồi tháng 10/2025, dẫn đến việc ngôi sao người Pháp bị loại khỏi danh sách trận đấu Arsenal ở lượt thứ hai vòng bảng Champions League. Trận này, PSG thua 0-2.

"Nếu ai đó chưa thực sự hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng, điều đó có nghĩa là họ chưa sẵn sàng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói về sự vắng mặt của Dembele khi đó. "Trong một tuần quan trọng như thế này, chúng tôi cần họ sẵn sàng. Nếu ai đó không đáp ứng được kỳ vọng, không vấn đề gì, nhưng mục tiêu của tôi là làm những gì tốt nhất cho đội bóng".

Sau cú sốc bị loại khỏi đội hình, Dembele bắt đầu chuyển biến tích cực hơn. Đến đầu năm 2025, thay đổi chiến thuật của Enrique bắt đầu cho kết quả ấn tượng. Với việc lùi vào trong chơi "số 9 ảo", xen kẽ với việc di chuyển sang phải đá tiền đạo cánh và lùi xuống dưới chơi tiền vệ công, Dembele trở thành cầu thủ ghi bàn chủ chốt cho PSG. Trong 35 bàn mùa 2024-2025 mà anh ghi được, giai đoạn nửa sau góp 24 bàn. Trong 9 trận tại các vòng loại trực tiếp Champions League, anh ghi 6 bàn và kiến tạo 5 lần.

Bên cạnh việc thích ứng tốt với thay đổi chiến thuật, Dembele còn tránh chấn thương một cách hiệu quả. Cầu thủ từng liên tục nghỉ thi đấu tại Barca do chấn thương chơi suôn sẻ suốt những tháng cuối mùa 2024-2025. Quá trình này chỉ bị gián đoạn khi anh dính chấn thương trên tuyển Pháp đầu tháng 6 và tháng 9.

Với phong độ xuất sắc của Dembele, PSG chinh phục thành công cú ăn bốn gồm: Champions League, Ligue 1, Cup Pháp và Siêu Cup Pháp. Đội chủ sân Parc des Princes cũng vô địch Champions League lần đầu tiên và trở thành đội bóng Pháp thứ hai làm được điều này, sau Marseille.

Ba tiêu chí để bầu chọn Quả Bóng Vàng gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair play. Và với những gì diễn ra trong "mùa giải vàng", Dembele đáp ứng được cả ba. Kết quả bầu chọn cũng phản ánh điều đó. Theo lời Tổng biên tập tạp chí France Football, Dembele chiến thắng áp đảo trước người về thứ hai Lamine Yamal.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, đầu thập niên này, nếu ai đó nói Dembele giành Quả Bóng Vàng, hoặc giành Quả Bóng Vàng trước Mbappe, người nghe có thể coi như chuyện khôi hài. Nhưng, tiền đạo 28 tuổi không chỉ biến điều tưởng như bất khả thi thành hiện thực, mà còn lên ngôi một cách xứng đáng.

Thanh Quý (theo Marca)