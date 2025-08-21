Bước ngoặt của Thiếu Lâm Tự

Trung QuốcSau khi Shi Yinle trở thành trụ trì mới của Thiếu Lâm Tự, một cuộc cải tổ được tiến hành, chuyển từ hoạt động thương mại sang tu tập và tự làm nông.

Ngày 27/7, Văn phòng Quản lý Thiếu Lâm Tự thông báo trụ trì Shi Yongxin (Thích Vĩnh Tín) đang đối mặt cáo buộc vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo và bị nhiều cơ quan điều tra.

Ngày 29/7, Shi Yinle (Thích Ấn Lạc), trụ trì chùa Bạch Mã ở Hà Nam, được bổ nhiệm thay thế, chịu trách nhiệm xử lý cuộc khủng hoảng. Là nhà sư Thiền Hán với nền tảng Phật học nghiêm ngặt, trụ trì Shi Yinle kiên quyết ngăn chặn việc thương mại hóa Phật giáo. Ông buộc các nhà sư của Thiếu Lâm trở về với "Phật giáo nguyên bản", tức tu tập kết hợp lao động. Mô hình này đã được ông áp dụng tại chùa Bạch Mã.

Trụ trì Shi Yongxin đi về phía Đại lễ đường tham dự phiên họp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Think China

Thiếu Lâm Tự đã loại bỏ các mặt hàng và dịch vụ bị chỉ trích. Các thùng công đức biến mất, bất chấp đây là nguồn thu nhập lớn của chùa hàng chục năm qua. Các hoạt động thương mại như diễn võ (kungfu) ở nước ngoài và cửa hàng trên Taobao đã bị dừng. Các nhà sư cầm mã QR thanh toán không còn, tài liệu in trước đây được trưng bày miễn phí, quầy nhang "bình an" và "gia đình hạnh phúc" đắt tiền cũng bị loại bỏ. Thiếu Lâm Tự giờ chỉ còn du khách xếp hàng nhận nhang miễn phí.

Trụ trì Shi Yinle khôi phục truyền thống cân bằng giữa canh tác và thiền định. Nhà sư ở Thiếu Lâm phải tụng kinh lúc 4h30 sáng, sau đó làm nông, thiền hoặc tập võ vào buổi chiều, điện thoại di động bị thu, hoạt động giải trí bị cấm, và phải xin phép mới được rời chùa vào cuối tuần.

"Tôi quen đọc kinh trên điện thoại. Việc đột ngột bị tịch thu thiết bị khiến tôi cảm thấy như mất một cánh tay", một nhà sư trẻ than phiền trên Weibo. "Tôi nghĩ nhận tiền công đức bằng mã QR là một phần của tu tập, ai ngờ giờ phải ra đồng gặt lúa", một nhà sư đã rời Thiếu Lâm Tự nói.

Các nhà sư Thiếu Lâm biểu diễn trên sân khấu ở Trung Quốc. Ảnh: Think China

Những ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc thảo luận sôi nổi về 5 sáng kiến mà Shi Yinle triển khai từ ngày đầu nhậm chức. Đa số ủng hộ việc các nhà sư rời chùa Thiếu Lâm, nói rằng "những giả sư cuối cùng cũng gặp một vị trụ trì thật sự". Mọi người cho rằng các nhà sư không thể là người quan tâm tiền bạc hơn kinh Phật.

Nhiều người hy vọng Shi Yinle loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực và đưa chùa trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo lắng mô hình này có thể không phù hợp với Thiếu Lâm Tự. Cuộc cải cách của Shi Yinle sẽ làm giảm đáng kể thu nhập và tăng chi phí vận hành, khiến chùa chi nhiều hơn thu.

Trong thời của trụ trì Shi Yongxin, chùa Thiếu Lâm ước tính kiếm hơn một tỷ nhân dân tệ mỗi năm qua 795 thương hiệu và hơn 60 chi nhánh toàn cầu.

"Shi Yongxin duy trì cả một ngành công nghiệp quanh chùa, nhưng Shi Yinle chỉ muốn nuôi dưỡng tâm hồn các nhà sư", một cư dân mạng nhận xét.

Ngọc Ngân (Theo Think China)