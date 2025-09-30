Mẹ kêu cứu tìm con gái mất tích, không ngờ là thành viên băng lừa đảo

Trung QuốcGia đình Trì Quảng Oánh, 21 tuổi, kêu cứu trên mạng nhờ giúp tìm con gái mất tích khi đi du lịch một mình ở Ai Cập, nhưng sau đó được thông báo cô này đã bị bắt vì tham gia nhóm lừa đảo.

Ngày 30/9, Bộ Nội vụ Ai Cập ra thông cáo trên tài khoản mạng xã hội chính thức, nêu rõ qua điều tra xác nhận "nữ du khách Trung Quốc mất tích tại Ai Cập" thực chất đã bị bắt giữ cùng một số người khác do là thành viên của một băng nhóm tội phạm gồm 8 người chuyên lừa đảo trực tuyến.

Hoạt động của băng nhóm này chủ yếu là dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân (đa phần là người đồng hương) dưới vỏ bọc làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Ai Cập. Khi nạn nhân đến Ai Cập, nhóm này bắt cóc và ép họ liên lạc với gia đình để chuyển tiền chuộc qua nền tảng trực tuyến.

Cảnh sát đã xác định vị trí và bắt nhóm này tại một căn hộ, thu giữ nhiều vũ khí, gồm súng, dao, súng điện và một số điện thoại di động chứa bằng chứng về hoạt động phạm tội. Đồng thời, một nạn nhân quốc tịch Trung Quốc bị bắt cóc cũng đã được giải cứu.

Trước đó, tối 26/9, mẹ và bạn thân của Trì Quảng Oánh, 21 tuổi, kêu cứu trên mạng, nhờ giúp đỡ tìm kiếm Oánh. Họ cho biết Oánh đến Ai Cập du lịch vào ngày 9/8 và mất liên lạc hơn một tháng sau đó.

Gia đình cung cấp ảnh của Trì Quảng Oánh để nhờ tìm kiếm. Ảnh: Hongxing

Mẹ Oánh cho biết con gái học giỏi địa lý và lịch sử, rất say mê văn hóa Ai Cập và kim tự tháp. Sau khi tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm ưng ý, cô quyết định một mình đến Ai Cập khám phá, dự định sống ở đó một thời gian để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Bạn thân nói lần cuối Oánh liên lạc là sáng 21/9, sau đó mất hút. "Cô ấy không có biểu hiện gì khác thường, chỉ nói rằng hơi sợ vì một mình ở nước ngoài và muốn tôi qua đó cùng", bạn thân kể.

"Con bé đã mất tích sáu ngày rồi. Chúng tôi vô cùng lo lắng", mẹ Oánh bật khóc khi truyền thông phỏng vấn. Bà đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập để yêu cầu hỗ trợ vào ngày 25/9.



Chiều 27/9, các du khách Trung Quốc tại Cairo tham gia tìm kiếm Oánh tiết lộ rằng đã tìm ra tung tích Oánh. Cô vẫn an toàn và đang bị cảnh sát bắt giam, chi tiết vụ việc khi đó chưa được công khai.

Tuệ Anh (theo Jimu News, Hongxing Xinwen)