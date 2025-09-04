Bụng biến dạng sau mũi tiêm trị sẹo do hút mỡ

Hà NộiSau phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng và trị sẹo, cô gái 25 tuổi đau đớn, bác sĩ phát hiện tổ chức mô vùng bụng bị tổn thương gây hoại tử trắng.

Ngày 4/9, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, cho biết bệnh nhân phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng tại một cơ sở thẩm mỹ vào tháng 4. Ba tháng sau, cô đến một spa làm đẹp đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi trong 10 ngày.

Sau khi tiêm, bệnh nhân khó chịu, đau vùng tiêm nên đến viện kiểm tra. Bác sĩ Nghĩa nhận định tổ chức mô vùng bụng đã bị tổn thương, hoại tử trắng, kết quả siêu âm thấy tổ chức mô tổn thương sâu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân gặp biến chứng khi chăm sóc hậu phẫu, khiến bụng biến dạng. "Trường hợp này phải theo dõi thêm, nếu tổ chức da bụng có thể giãn ra thì sẽ xử trí được, còn không sẽ phải can thiệp phẫu thuật tạo hình lại phần hoại tử", bác sĩ cho hay. Bệnh nhân được chỉ định uống thuốc, tình trạng hoại tử được kiểm soát, không đau âm ỉ.

Bác sĩ Nghĩa cho biết thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các ca biến chứng sau hút mỡ bụng làm đẹp. Như nữ bệnh nhân 50 tuổi ở Thanh Hóa, hút mỡ bụng 7 năm. Tuy nhiên, do làm ở cơ sở không uy tín, bệnh nhân không được xử lý phần da và cân cơ bụng, sau mổ bụng để lại da dư, lồi lõm, kém thẩm mỹ.

Vùng bụng bị tổn thương sau hút mỡ, tiêm trị sẹo. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ, ba yếu tố để có một ca bụng đẹp là chỉ định đúng kỹ thuật mổ phù hợp với tình trạng thực tế của bệnh nhân; kỹ thuật mổ và khâu chuẩn xác, ngoài việc loại bỏ hết phần mỡ và da dư thừa, bác sĩ (hoặc kỹ thuật viên) phải khâu siết cân cơ, giúp vùng bụng săn chắc từ bên trong; chăm sóc hậu phẫu đúng cách, chăm sóc tận tâm để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất.

"Sai một trong ba yếu tố, kết quả sẽ không như mong muốn, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng", bác sĩ cho hay.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo không nên tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mà hãy lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín và năng lực chuyên môn. Quyết định sáng suốt ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe.

Thúy Quỳnh