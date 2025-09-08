Bùn lại trào lên từ dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Hà NộiBùn trào lên mặt ngõ số 7 Giang Văn Minh, tràn sát mép nhà dân, 30 công nhân đang quây rào, huy động máy hút bùn, chiều 8/9.

Khoảng 16h, bùn đất trào lên mặt ngõ số 7 Giang Văn Minh và lan ra khắp ngõ dài 50 m, rộng khoảng 2 m. Đây là lần thứ hai sự cố trào bùn xảy ra ở con ngõ này và lần thứ tư kể từ khi nhà thầu dự án metro Nhổn - ga Hà Nội triển khai khoan ngầm.

Bùn trào lên ở ngõ 7 Giang Văn Minh, chiều 8/9. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Doãn Hoàng Nam, trú nhà số 41, ngõ 7 Giang Văn Minh, cho biết bùn trào lên từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ. Sau 30 phút, dòng bùn loãng lan nhanh, tràn sát mép nhà dân. Người dân đã thông báo lên chính quyền và đơn vị liên quan.

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết đã huy động 30 công nhân và 5 xe hút bùn, thiết bị chuyên dụng đến khoanh vùng, thu gom, vệ sinh khu vực, đồng thời giám sát chặt chẽ mọi hoạt động thi công của robot TBM.

Hiện lượng bùn trào đã được kiểm soát. Công tác hỗ trợ tạm thời cho một số hộ dân trong ngõ 7 Giang Văn Minh đang được thực hiện, bao gồm việc bố trí chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ xử lý.

Video ghép tin tràn bùn Bùn trào lên mặt ngõ số 7 Giang Văn Minh. Video: Hoàng Nam

Ông Lee Young Kyeong, Phó giám đốc dự án, đại diện nhà thầu chính của gói thầu CP03 - Liên danh HGU, đã gửi lời xin lỗi người dân tại ngõ số 7 Giang Văn Minh, đồng thời cam kết tiếp tục rà soát toàn diện biện pháp thi công để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, cũng như chất lượng và tiến độ của dự án.

Về nguyên nhân trào bùn, ông Lee cho biết do hầm đi qua khu vực có địa chất phức tạp, tầng đất bồi đắp, vật liệu rời rạc, các vị trí giếng cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn sử dụng... tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Hai xe bồn được huy động để hút bùn. Ảnh: Võ Hải

8 tháng trước, sự cố trào bùn từng xảy ra ở ngõ số 7. Chính quyền và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội lý giải ngõ 7 phố Giang Văn Minh nằm trên đoạn ngầm nối từ ga S9 Kim Mã tới ga S10 Cát Linh, nhà thầu khoan ngầm tạo áp lực đẩy bùn đất từ sâu trong lòng đất lên.

Đến tháng 5, sự cố tương tự làm bùn tràn lên hè và một đoạn phố Cát Linh. Lần gần đây nhất là rạng sáng 6/8, máy khoan TBM số 2 hoạt động làm bùn, nước phun trào lên mặt đất tại ngõ Núi Trúc.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5 km (Nhổn - Cầu Giấy), đoạn đi ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - ga Hà Nội) qua các ga ngầm từ S8 đến S12.

Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Ngày 8/8/2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Võ Hải - Gia Chính