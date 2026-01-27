Bùn che kín biển số ôtô, tài xế bị phạt 23 triệu đồng

Hà NộiNam tài xế đã đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 làm việc và nộp phạt 23 triệu đồng vì điều khiển ô tô gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), nam tài xế trú tại Hà Nội đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 làm việc sáng 27/1. Anh này trình bày 4 ngày trước điều khiển ôtô 7 chỗ đi tỉnh Thanh Hóa. Do trời mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên. Về đến Hà Nội, biết xe bị bùn đất bám kín, che lấp biển số, song do bận công việc nên anh chưa kịp rửa xe.

Phòng CSGT Công an Hà Nội sau đó đã ra quyết định xử phạt tài xế về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi này, tài xế bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Biển số bị bẩn thời điểm CSGT kiểm tra. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó 10h30 ngày 26/1, tài xế điều khiển ôtô 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 32. Khi đến gần vườn hoa Đan Phượng, xã Đan Phượng, phương tiện bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng kiểm tra. Cảnh sát ghi nhận ôtô gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số do bị bắn bẩn.

CSGT thông báo tài xế có thể bị phạt 22 triệu đồng. Nam tài xế cho rằng hành vi này chỉ bị phạt 900 nghìn đồng nên yêu cầu tổ CSGT lập biên bản đúng lỗi của mình và quay video đăng lên mạng xã hội. Sự việc thu hút bình luận trái chiều, có ý kiến đồng tình, có người cho rằng trường hợp này chỉ nên nhắc nhở.

Đại diện Cục CSGT cho biết trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Với trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ôtô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 6 điểm trên giấy phép.

Việt An