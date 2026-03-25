buitruonglinh làm concert dịp 10 năm ca hát

Ca sĩ buitruonglinh - 27 tuổi, á quân Anh trai say hi 2025 - thực hiện đêm nhạc "Từng ngày", kỷ niệm 10 năm làm nghề.

Tối 24/3, hơn 2.000 vé của sự kiện được bán hết trong vòng 12 phút. Ca sĩ nói: "Tôi vỡ òa khi mọi người báo tin. Lần đầu làm concert cá nhân, tôi hồi hộp nhưng giờ nhẹ nhõm phần nào". Trên Threads, từ khóa "concert Bùi Trường Linh hết vé" phổ biến với nhiều bài viết liên quan.

Ca sĩ trong bộ ảnh quảng bá đêm nhạc, sẽ diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình, TP HCM, tối 11/4.. Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp

Show có năm hạng vé từ 499.000 đến 1.999.000 đồng, đi kèm là quyền lợi, quà tặng khác nhau. Đại diện ca sĩ cho biết mức tiền phù hợp với nhiều khán giả, trong đó có học sinh, sinh viên. buitruonglinh nói: "Tôi không đặt mục tiêu thương mại, chuyện lời hay lỗ. Tôi muốn thực hiện mơ ước từ lâu - tổ chức đêm nhạc đánh dấu chặng đường làm nghề".

Ca sĩ bên fan tại một sự kiện hồi đầu năm ở TP HCM. Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp

Anh chuẩn bị sự kiện nhiều tháng qua, dùng tiền tiết kiệm để đầu tư các khâu. Nội dung show lấy cảm hứng từ sự luân chuyển bốn mùa. Giọng ca Gen Z ví quá trình này giống như con đường sự nghiệp của anh, chứa đựng thử thách lẫn thăng hoa. buitruonglinh sẽ diễn loạt hit với bản phối, cách dàn dựng sân khấu mới.

buitruonglinh hát "Đường chân trời" tại Anh trai say hi Ca sĩ diễn solo "Đường chân trời" - bài hát tự sáng tác tại chung kết Anh trai say hi 2025. Video: Ban tổ chức cung cấp

Anh tên thật Bùi Trường Linh, quê Hà Nội. Năm 8 tuổi, anh thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP HCM chuyên ngành Thanh nhạc.

Khi hoạt động chuyên nghiệp, anh được công chúng biết đến qua Đường tôi chở em về (61 triệu lượt xem trên YouTube), Dù cho mai về sau (27 triệu), Yêu người có ước mơ (26 triệu), Từng ngày yêu em (38 triệu). Năm 2025, nhạc phẩm Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do anh sáng tác được chọn biểu diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cùng năm, buitruonglinh gây sốt tại Anh trai say hi, đoạt á quân và danh hiệu Anh trai tương lai. Trong sân chơi, ca sĩ không chỉ phát huy thế mạnh pop, ballad mà trải nghiệm dòng nhạc sôi động kết hợp vũ đạo, nổi bật với tiết mục Hermosa, Make up.

buitruonglinh trình diễn ca khúc 'Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời' Ca sĩ biểu diễn "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" tại Vietnam iContent 2025. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tân Cao