Hà NộiCa sĩ buitruonglinh cùng rapper Double2T thể hiện hit ''À Lôi'', ''Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời'' trong live concert ''Từng ngày''.

Tiết mục thuộc chương thứ nhất - Ngày hạ, là một trong những điểm nhấn tại đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của buitruonglinh, tối 23/4. Trước buổi diễn, ca sĩ không tiết lộ dàn khách mời. Khi Double2T - người đầu tiên xuất hiện, khán phòng Nhà hát Quân đội vang tiếng hò reo.

Sau hit À Lôi, hai nghệ sĩ thể hiện bản phối mới của Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do buitruonglinh sáng tác. Tiết mục từng gây tiếng vang tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày 2/9/2025, gửi lời tri ân quá khứ, đồng thời truyền tải khát vọng, lòng tự hào dân tộc của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Hàng trăm khán giả hát theo từng lời trong bài hát, hô ''Việt Nam'' cùng hai giọng ca.

buitruonglinh hòa giọng Double2T Phần trình diễn ''Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời'' của buitruonglinh và Double 2T. Video: Phương Linh

Ngoài Double 2T, ca sĩ kết hợp loạt ''anh trai'', ''em xinh'' từ các show Anh trai say hi 2025, Em xinh say hi như RIO, 52Hz, Mỹ Mỹ, Vương Bình. Anh được khán giả cổ vũ khi cùng Vương Bình hát Dẫu có đến đâu, Thanh tân. Trong tiết mục Không đau nữa rồi, buitruonglinh, Mỹ Mỹ và 52Hz thể hiện những cảm xúc giằng xé của tình yêu.

Tại đêm nhạc, dàn khách mời nói yêu mến ca sĩ ở sự chân thành, tình yêu lớn của anh với âm nhạc. Vương Bình cho biết nghe nhạc của đàn em từ lâu, từng thắc mắc vì sao ca sĩ chưa nổi tiếng. Chứng kiến hàng trăm khán giả có mặt ở concert của buitruonglinh, giọng ca Thanh tân gửi lời chúc mừng, mong ca sĩ tỏa sáng hơn trong tương lai.

Chương trình đi theo cấu trúc giống đêm concert đầu tiên tại TP HCM hôm 11/4, gồm bốn chương: Ngày hạ, Ngày thu, Ngày đông và Ngày xuân. Qua đó, ca sĩ Gen Z tái hiện 10 năm theo đuổi âm nhạc, từ những rung động đầu đời đến giai đoạn trưởng thành, bứt phá trong nghệ thuật.

Trong chương Ngày thu, anh thể hiện các bản phối acoustic, ballad, đem đến không gian lãng mạn. Phần Ngày đông đánh dấu bước chuyển mình của ca sĩ sang dòng nhạc R&B và indie. Chương cuối Ngày xuân mang đến giai điệu tươi mới, nổi bật là những bài hát từ show Anh trai say hi 2025 - cột mốc đưa anh ra khỏi vùng an toàn, trở thành một nghệ sĩ đa năng.

buitruonglinh kéo violin, hát 'Yêu người có ước mơ' buitruonglinh kéo violin, hát ''Yêu người có ước mơ''. Video: Phương Linh

Suốt hai giờ, ca sĩ biểu diễn gần 30 bài hát, giữ năng lượng tốt. Trong ca khúc cuối - Sớm như vậy, anh xuất hiện từ tầng hai của khán phòng để giao lưu, vẫy chào khán giả. Ca sĩ liên tục gửi lời cảm ơn Archer (tên cộng đồng người hâm mộ) vì đã theo dõi, ủng hộ anh những năm qua. Tâm Anh, 20 tuổi, Hà Nội, ấn tượng giọng hát giàu cảm xúc của buitruonglinh và cách anh kể câu chuyện âm nhạc qua bốn chương.

Ca sĩ sẽ có buổi live concert thứ hai ở Hà Nội tối 24/4. Trước đó, vé của hai đêm nhạc được bán hết trong thời gian ngắn, được nhiều người săn đón. Sau TP HCM, Hà Nội, anh mang concert đến Đà Nẵng vào ngày 9/5.

Ca sĩ tên thật là Bùi Trường Linh, 27 tuổi, quê Hà Nội. Năm tám tuổi, anh thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP HCM chuyên ngành Thanh nhạc. Anh được biết đến qua loạt hit như Đường tôi chở em về, Vấn vương, Yêu người có ước mơ.

Năm 2025, ca sĩ gây sốt tại Anh trai say hi, đoạt á quân và danh hiệu Anh trai tương lai. Trong sân chơi, buitruonglinh không chỉ phát huy thế mạnh pop, ballad mà trải nghiệm dòng nhạc sôi động kết hợp vũ đạo, nổi bật với tiết mục Hermosa, Crazy, Make up.

