buitruonglinh: Giấc mơ concert đầu tay thành hiện thực

Trong hơn hai giờ của live concert, tối 11/4, ca sĩ thể hiện khoảng 20 ca khúc tự sáng tác. "Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực", anh nói sau khi tự đệm piano và hát ca khúc mở đầu Đường tôi chở em về.
buitruonglinh đặt tên cho đêm nhạc là Từng ngày với ý nghĩa trải qua thời gian, anh đang trưởng thành về mọi mặt.
Êkíp dàn dựng sân khấu với ý tưởng bốn mùa trong năm. Ca sĩ bắt đầu với chương Ngày hạ gắn với khoảng thời gian đầu tiên đưa anh bén duyên với công việc sáng tác. buitruonglinh lần lượt hát các nhạc phẩm ra đời vào thời sinh viên. Ngày ấy, anh thường ngồi cùng đám bạn tại một quán sinh tố bơ để viết Chân đất, Dù cho mai về sau.
Êkíp dàn dựng sân khấu với ý tưởng bốn mùa trong năm. Ca sĩ bắt đầu với chương Ngày hạ gắn với khoảng thời gian đầu tiên đưa anh bén duyên với công việc sáng tác. buitruonglinh lần lượt hát các nhạc phẩm ra đời vào thời sinh viên. Ngày ấy, anh thường ngồi cùng đám bạn tại một quán sinh tố bơ để viết Chân đất, Dù cho mai về sau.
Khi Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên, khán giả hò reo rồi hát theo buitruonglinh. Video: Tân Cao
Lúc ánh đèn sân khấu chuyển sắc cũng là lúc buitruonglinh trải lòng qua những bản ballad trong chương Ngày thu. Anh trình diễn mashup Tại vì em, Em không khóc, gửi thông điệp ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc sau nhiều khó khăn.
Lúc ánh đèn sân khấu chuyển sắc cũng là lúc buitruonglinh trải lòng qua những bản ballad trong chương Ngày thu. Anh trình diễn mashup Tại vì em, Em không khóc, gửi thông điệp ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc sau nhiều khó khăn.
Ca sĩ hát và biểu diễn violin qua tiết mục Yêu người có ước mơ - hit từng đạt hơn 30 triệu view khi ra mắt.
Nối tiếp, anh thể hiện các nhạc phẩm Yêu người có ước mơ, Lời yêu với phần hòa âm, phối khí hiện đại hơn, do giám đốc âm nhạc Đậu Tất Đạt chỉ đạo.
Bước sang chương thứ ba với không gian của mùa đông, buitruonglinh biến hóa phong cách qua loạt ca khúc thuộc thể loại R&B, indie pop như Từng ngày như mãi mãi, Chỉ là không có nhau, Anh chưa từng hết yêu, Em ơi là em, Nàng công chúa nhỏ, Đi cùng anh.
Bước sang chương thứ ba với không gian của mùa đông, buitruonglinh biến hóa phong cách qua loạt ca khúc thuộc thể loại R&B, indie pop như Từng ngày như mãi mãi, Chỉ là không có nhau, Anh chưa từng hết yêu, Em ơi là em, Nàng công chúa nhỏ, Đi cùng anh.
Anh trình diễn lại Đường chân trời - ca khúc solo từng giúp mình tỏa sáng tại chung kết Anh trai say hi.
Anh trình diễn lại Đường chân trời - ca khúc solo từng giúp mình tỏa sáng tại chung kết Anh trai say hi.
Êkíp đầu tư bối cảnh kết hợp màn hình LED, chiếu các video hoạt hình để tạo nội dung sinh động. Bước vào không gian của mùa xuân, sân khấu bừng sáng với đạo cụ mô phỏng khu vườn nở rộ hoa, lá.
Êkíp đầu tư bối cảnh kết hợp màn hình LED, chiếu các video hoạt hình để tạo nội dung sinh động. Bước vào không gian của mùa xuân, sân khấu bừng sáng với đạo cụ mô phỏng khu vườn nở rộ hoa, lá.
Điểm nhấn là màn xuất hiện của dàn khách mời gồm Sơn.K, CongB, Mason Nguyễn, Tez, cùng buitruonglinh diễn Hermosa. Ca khúc từng gây bão khi lên sóng show âm nhạc năm 2025, giúp tên tuổi của các chàng trai Gen Z phủ sóng.
Anh cùng Juky San hòa giọng Người đầu tiên - ca khúc từng đứng top 1 âm nhạc thịnh hành YouTube khi ra mắt hồi cuối năm 2025. buitruonglinh cho biết đàn chị mời song ca vào thời điểm anh gặp nhiều áp lực khi thi Anh trai say hi. "Thu âm xong ca khúc, tôi có thêm động lực để tiếp tục", anh nói. Còn Juky San nhận xét đồng nghiệp có nội tâm sâu sắc so với vẻ ngoài dễ thương.
Hát Sớm như vậy kết chương trình, buitruonglinh gửi thông điệp khép lại hoài niệm để hướng tới điều mới mẻ. Ca sĩ xuất hiện tại khu vực tầng hai của Nhà hát Hòa Bình để gần hơn với khán giả. Khi quay lại sân khấu, ngắm nhìn "biển đèn flash" do fan tạo ra, ca sĩ khóc.
"Tôi không biết nói gì ngoài sự biết ơn tới các bạn vì đã yêu âm nhạc, con người của buitruonglinh. Chúng ta hãy ở cạnh nhau thật lâu, cùng có thêm nhiều đêm nhạc như thế này nữa trong tương lai nhé", anh nói trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
Hát Sớm như vậy kết chương trình, buitruonglinh gửi thông điệp khép lại hoài niệm để hướng tới điều mới mẻ. Ca sĩ xuất hiện tại khu vực tầng hai của Nhà hát Hòa Bình để gần hơn với khán giả. Khi quay lại sân khấu, ngắm nhìn "biển đèn flash" do fan tạo ra, ca sĩ khóc.
"Tôi không biết nói gì ngoài sự biết ơn tới các bạn vì đã yêu âm nhạc, con người của buitruonglinh. Chúng ta hãy ở cạnh nhau thật lâu, cùng có thêm nhiều đêm nhạc như thế này nữa trong tương lai nhé", anh nói trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
Ca sĩ xúc động tại đêm nhạc. Video: Tân Cao
2.000 khán giả có mặt từ chiều đến khuya để cổ vũ ca sĩ. Êkíp cho biết sẽ mang concert đến với khán giả ở Hà Nội, vào ngày 24/4.
Ca sĩ tên thật là Bùi Trường Linh, 27 tuổi, quê Hà Nội. Năm tám tuổi, anh thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP HCM chuyên ngành Thanh nhạc. Năm 2025, ca sĩ gây sốt tại Anh trai say hi, đoạt á quân và danh hiệu Anh trai tương lai.
Trong sân chơi, buitruonglinh không chỉ phát huy thế mạnh pop, ballad mà trải nghiệm dòng nhạc sôi động kết hợp vũ đạo, nổi bật với tiết mục Hermosa, Make up.
2.000 khán giả có mặt từ chiều đến khuya để cổ vũ ca sĩ. Êkíp cho biết sẽ mang concert đến với khán giả ở Hà Nội, vào ngày 24/4.
Ca sĩ tên thật là Bùi Trường Linh, 27 tuổi, quê Hà Nội. Năm tám tuổi, anh thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP HCM chuyên ngành Thanh nhạc. Năm 2025, ca sĩ gây sốt tại Anh trai say hi, đoạt á quân và danh hiệu Anh trai tương lai.
Trong sân chơi, buitruonglinh không chỉ phát huy thế mạnh pop, ballad mà trải nghiệm dòng nhạc sôi động kết hợp vũ đạo, nổi bật với tiết mục Hermosa, Make up.
Tân Cao
Ảnh: Êkíp ca sĩ cung cấp