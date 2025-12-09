Búi tóc nặng nửa kg trong dạ dày bé gái 6 tuổi

Quảng NgãiBé gái 6 tuổi đau bụng quằn quại, bác sĩ phát hiện búi tóc lớn xoắn chặt nặng nửa kg trong dạ dày bé.

Bé được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi ngày 8/12, người nhà cho biết bé thường ăn tóc của mình. Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng Rapunzel - một rối loạn tâm lý khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng thường gặp ở trẻ em gái, đặc biệt lứa tuổi trước khi vào lớp một.

Các bác sĩ khoa Ngoại và khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật mở dạ dày bé lấy ra búi tóc nặng 0,5 kg. Sức khỏe bệnh nhi ổn định sau phẫu thuật.

Êkíp y bác sĩ nội soi phát hiện búi tóc trong dạ dày bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

"Người mắc bệnh này vẫn ăn uống bình thường, nhưng nuốt tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng", các bác sĩ giải thích.

Đây là bệnh nhân Rapunzel thứ hai trong vòng vài tháng qua được bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Phạm Linh