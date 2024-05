Gia LaiThủ môn Bùi Tiến Dũng cản phạt đền, giúp chủ nhà HAGL hòa Nam Định 1-1 ở vòng 18 V-League 2023-2024.

Vắng hai ngoại binh quan trọng là Rafealson (ba thẻ vàng) và Henrio (chấn thương), nhưng Nam Định vẫn thể hiện được vị thế đội đầu bảng bằng thế trận tấn công áp đảo. Dù vậy, các chân sút của họ không thể tận dụng triệt để các cơ hội.

Đội khách bỏ lỡ phạt đền rồi thậm chí thủng lưới trước. Tất cả những gì họ làm được sau đó là bàn gỡ hòa 1-1 của Lucas Alves.

Bùi Tiến Dũng trong pha cản phá quả phạt đền của Lucas Alves ở trận HAGL hòa Nam Định 1-1 thuộc vòng 18 V-League 2023-2024 trên sân Pleiku chiều 13/5. Ảnh: Đức Đồng.

Trong ngày tái ngộ đội bóng cũ, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy đều đá chính. Nhưng, chỉ Văn Toàn chơi xông xáo và trở thành mũi nhọn nguy hiểm của Nam Định, trong khi Hồng Duy thường xuyên bị bắt bài. Phút 14, tiền đạo người Hải Dương xuống bóng từ cánh phải rồi chuyền cho Văn Đạt đá vọt xà từ khoảng cách năm mét. Một phút sau, Văn Toàn kiếm được quả phạt đền khi đi bóng vào vòng cấm và bị Jairo cản ngã. Tuy nhiên, ngoại binh Lucas lại sút quá lộ về góc phải, bị thủ môn Bùi Tiến Dũng đổ người đẩy bóng.

Đúng như HLV Vũ Tiến Thành nói trước trận, gặp Nam Định, các học trò của ông sẽ không bị áp lực tâm lý nên chơi thoải mái. Hàng thủ HAGL bọc lót cho nhau tốt, với hai trung vệ cao to Jairo và Gabrial Dias án ngữ trước khung thành khiến Nam Định không thể chơi bóng bổng. Do đó, đội khách phải tìm vận may bằng các cú sút xa, nhưng đều thiếu chính xác.

Bùi Tiến Dũng giúp HAGL cầm hòa Nam Định

Không chỉ góp phần che chắn cho cầu môn của Bùi Tiến Dũng, cặp trung vệ HAGL còn phối hợp ghi bàn mở tỷ số ở phút 71. Từ tình huống đá phạt của Trần Minh Vương vào vòng cấm, Dias đánh đầu nối chuyền bóng để Jairo nhanh chân sút đập người cầu thủ Nam Định, đi vào lưới. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất đội chủ nhà tạo được trận này.

Sau bàn thua, HLV Vũ Hồng Việt tung tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vào sân. Sự năng nổ của cựu cầu thủ HAGL giúp Nam Định vùng lên mạnh mẽ. Phút 76, từ tình huống tấn công bên cánh phải, Văn Kiên tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Lucas đè mặt hậu vệ Lê Văn Sơn, đánh đầu tung lưới Bùi Tiến Dũng gỡ hòa 1-1. Lucas mừng phấn khích vì anh đã "lập công chuộc tội".

Văn Toàn chơi xông xáo, nhưng không thể giúp Nam Định giành ba điểm trước đội bóng cũ. Ảnh: Đức Đồng

Những phút còn lại, Nam Định tấn công dồn dập nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Trong đó đáng kể nhất là tình huống ở phút 84 khi Hoàng Minh Tuấn, trong thế trống trải, sút bóng trúng người hậu vệ HAGL. Bóng sau đó văng đến chân Văn Anh, nhưng người cũ của HAGL lại đệm bóng trúng Bùi Tiến Dũng từ khoảng bốn mét, lỡ cơ hội giúp Nam Định thắng ngược.

Đây là trận thứ chín liên tiếp HAGL bất bại, qua đó giữ vị trí thứ 10 giải VĐQG Night Wolf V-League 2023-2024 với 22 điểm, hơn vị trí cuối bảng của Khánh Hòa 12 điểm. Trong khi đó, Nam Định vẫn vững vàng trên đỉnh bảng với 39 điểm, hơn nhì bảng Công an Hà Nội tám điểm.

Đức Đồng