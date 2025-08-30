Bùi Tiến Dũng đưa Thể Công lên thứ 3 V-League

Hà NộiTrung vệ Bùi Tiến Dũng góp một bàn, khi Thể Công hạ Becamex TP HCM 2-0 ở vòng ba V-League 2025-2026.

Trước trận đấu muộn nhất vòng ba, Thể Công đứng thứ 7 với bốn điểm, với một trận ít hơn các đội xếp trên. Tuy nhiên, trước đối thủ còn nhiều ngổn ngang về lối chơi và động lực, thầy trò HLV Velizar Popov vẫn tìm được chiến thắng thứ hai mùa này.

Trong hiệp một, cơ hội tốt nhất của Thể Công đến ở phút 24. Pedro Henrique đi bóng từ trung lộ sang trái, rồi sút dội cột trái.

Phía đội khách cũng có những pha phản đòn chất lượng. Phút 31, Văn Anh khống chế tốt đường chuyền dài của đồng đội, trước khi dứt điểm nhưng bị Kyle Colonna kịp lui về giảm lực bóng rồi Bùi Tiến Dũng phá trước vạch vôi. Đến phút 42, Hugo Alves thoát xuống biên trái căng ngang nhưng Ugochukwu rướn hết cỡ không kịp tạo điểm chạm trước khung thành chủ nhà.

Tiền đạo Thể Công Pedro Henrique (trái) mở tỷ số ở phút 59 trong trận thắng Becamex TP HCM 2-0 ở vòng 3 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 30/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Trận đấu thêm phần căng thẳng khi trọng tài Hoàng Thanh Bình thổi còi hết hiệp. HLV Popov chạy tới giữa sân phàn nàn cho rằng đó là quyết định không hợp lý khi Thể Công đang phản công.

Tuy nhiên, hiệp hai là lúc Thể Công làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 54, Pedro cứa lòng chân trái chệch cột. Hai phút sau, Lucao tận dụng sai lầm của Adriano Schmidt để căng ngang nhưng hậu vệ đội khách phá trước khi Pedro tiếp cận.

Lối chơi cá nhân của Pedro còn được thể hiện ở phút 59 khi anh nỗ lực đột phá thay vì chọc khe cho Trương Tiến Anh băng lên vị trí thuận lợi. Hậu vệ sinh năm 1999 không hài lòng ra mặt. Thế nhưng, chỉ 20 giây sau Pedro lại có cú đánh đầu mở tỷ số. Người kiến tạo là Khuất Văn Khang với pha đi bóng xuống đáy biên rồi tạt thuận lợi.

Đến phút 64, trời bắt đầu đổ mưa cũng là lúc Thể Công có bàn nhân đôi cách biệt. Trương Tiến Anh treo bóng từ quả phạt biên trái để đội trưởng Bùi Tiến Dũng bật cao ở cột gần đánh đầu ghi bàn. Anh chạy về góc sân ăn mừng quen thuộc theo kiểu chào quân đội.

Trung vệ Thể Công Bùi Tiến Dũng (giữa) ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước Becamex TP HCM ở vòng 3 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 30/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Cơ hội ngon nhất cho đại diện từ TP HCM đến ở phút 74 sau một sai lầm. Thủ môn Văn Việt chuyền ở vòng cấm không tốt giúp Ismaila kiểm soát và chuyền cho Nguyễn Trần Việt Cường, nhưng tiền đạo 25 tuổi sút chệch cột trái.

Thắng 2-0, Thể Công vươn lên thứ ba với bảy điểm cùng hiệu số +5, bằng Công an Hà Nội (CAHN) nhưng kém số bàn thắng (6 so với 8). Thể Công, CAHN và đội đầu bảng Ninh Bình cũng đang là những đội giữ mạch bất bại tại V-League mùa này.

V-League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐTQG và U23 tập trung trong đợt FIFA days tháng 9. Thể Công đóng góp 6 tuyển thủ là thủ môn Văn Việt, hậu vệ Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh ở ĐTQG và Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Công Phương ở U23.

V-League sẽ trở lại vào ngày 13/9 với hai trận đấu sớm vòng 6, là CAHN tiếp Hải Phòng, còn Nam Định đến làm khách trước Công an TP HCM. CAHN và Nam Định đá sớm để thi đấu đấu trường Đông Nam Á và châu Á.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Bùi Tiến Dũng, Đinh Viết Tú, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh, Phan Tuấn Tài, Lê Quốc Nhật Nam, Wesley Nata, Pedro Henrique, Lucao Vinicius

Becamex TP HCM: Trần Minh Toản, Ngô Tùng Quốc, Adriano Schmidt, Võ Minh Trọng, Milos Zlatkovic, Hugo Alves, Lê Minh Bình, Võ Hoàng Minh Khoa, Cao Quốc Khánh, Văn Anh, Ugocukwu.

Hiếu Lương