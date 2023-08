Bùi Tiến Dũng 'đá bay' cơ hội đoạt Cup Quốc gia của Viettel

Trên đường đến ngôi vương, Thanh Hoá lần lượt hạ 4-0 Bà Rịa – Vũng Tàu vòng 1/8, 1-0 Phù Đổng ở tứ kết, 4-1 PVF-CAND ở bán kết, trước khi thắng Viettel ở chung kết.

Đội còn một trận ở vòng cuối giai đoạn II V-League 2023 gặp Công an Hà Nội ngày 27/8. Dù đã hết cơ hội vô địch, Thanh Hoá vẫn có thể tác động đến cuộc đua. Hiện, Công an Hà Nội có 37 điểm, nhiều hơn hai điểm so với Hà Nội FC - đội sẽ đấu Viettel ở Hàng Đẫy.