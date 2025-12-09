Bụi mịt mù trên đường gần công trường Vành đai 3 TP HCM

Trưa 8/12 đường Nguyễn Xiển, đoạn qua phường Long Bình bụi mù mịt. Người dân cho biết, khoảng 7 km đường ở gần công trường thi công Vành đai 3 TP HCM nên cát bụi dày đặc, nhất là khi thời tiết nắng nóng.

Nặng nhất là đoạn giao xa lộ Hà Nội, bụi phủ kín như lớp sương mù, giảm tầm nhìn khiến nhiều xe phải bật đèn giữa trưa. Đoạn này dài khoảng 2 km, đang thi công Vành đai 3 trên cao và nút giao Tân Vạn.