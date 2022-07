Bùi Lan Hương phiêu cùng tiếng đàn Hoàng Rob

Ca sĩ Bùi Lan Hương cùng nghệ sĩ violin Hoàng Rob đàn, hát dưới nắng cát Ninh Thuận trong MV "Sunday love".

MV "Sunday love" - Bùi Lan Hương hát cùng Hoàng Rob MV "Sunday love" - Bùi Lan Hương hát cùng Hoàng Rob. Video: Hoàng Rob Official

Ca khúc thuộc album Mùa hè vĩnh cửu của Hoàng Rob, Bùi Lan Hương là một trong những giọng ca khách mời. MV được thực hiện theo phong cách vị lai (futuristic), Bùi Lan Hương, Hoàng Rob biểu diễn giữa không gian cát vàng, biển xanh, bao quanh là những tinh cầu. Nữ ca sĩ khoe quãng giọng cao khi hát về chuyện đôi tình nhân tận hưởng hạnh phúc giữa ngày nắng rực lửa.

Êkíp mất ba ngày quay liên tiếp ở nhiều thắng cảnh Ninh Thuận. Hoàng Rob cho biết anh và Bùi Lan Hương dậy từ ba, bốn giờ sáng để quay cảnh bình minh, sau đó tiếp tục ghi hình giữa trưa nắng, nhiệt độ có lúc hơn 40 độ C. Nữ ca sĩ đi chân trần trên các ghềnh đá đầy góc nhọn, chịu nhiều vết xây xát. Bùi Lan Hương nói: "Bù lại, tôi thấy công sức bỏ ra xứng đáng bởi đó là ghềnh đá đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi hy vọng MV góp phần quảng bá thêm cho thắng cảnh du lịch miền Trung".

Hoàng Rob biểu diễn violin trên ghềnh đá biển Ninh Thuận. Ảnh: Nhật Duy

Hoàng Rob tự viết lời cho ca khúc trên nền nhạc của nhà sản xuất SlimV. Anh lấy cảm hứng từ chuyện tình bản thân với thông điệp: Dù sau này ra sao, chúng ta đã ở bên nhau giữa mùa hè đẹp nhất của cuộc đời. Nghệ sĩ có nhiều đoạn solo với violin, thanh âm cổ điển hòa cùng bản phối đậm màu hiện đại. Bùi Lan Hương cho biết khi được êkíp gửi bản thu thử, cô bị cuốn hút bởi đoạn "drop" bắt tai nên nhận lời thu âm.

Đĩa nhạc mới của Hoàng Rob gồm 10 bài, kết hợp cùng Hoàng Touliver và Slim, mỗi nhạc sĩ đảm nhận 5 ca khúc. Thực hiện theo dạng album concept (ý tưởng), êkíp mất ba năm ấp ủ. SlimV cho biết không quá áp lực khi thử sức với các giai điệu của violin, do anh từng hợp tác cùng Hoàng Rob qua ca khúc Everest (2016). Ngoài Bùi Lan Hương, Hoàng Rob còn mời Hồ Ngọc Hà và Hoàng Dũng thu âm cho album.

Nghệ sĩ sẽ tổ chức triển lãm về album - kết hợp công nghệ trình chiếu mapping 3D với âm nhạc và một số hình thức nghệ thuật sắp đặt. Chương trình diễn ra cuối tháng 7 tại TP HCM, do đạo diễn Long Kan lên ý tưởng.

Từ phải qua: Hoàng Rob, Bùi Lan Hương, SlimV trong buổi ra mắt dự án mới ở TP HCM chiều 6/7. Ảnh: Nhật Duy

Hoàng Rob sinh năm 1991, gốc Quảng Bình. Anh được biết đến là một trong những nghệ sĩ violin tiên phong kết hợp đàn vĩ cầm với các xu hướng âm nhạc hiện đại. Năm 2016, anh ra mắt dự án Hừng Đông, gồm album concept riêng được Khắc Hưng sáng tác, sản xuất cùng đêm live concert diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Anh trở thành nghệ sĩ violin đầu tiên của Việt Nam thực hiện album concept và tổ chức liveshow. Năm 2017, Hoàng Rob đoạt giải thưởng âm nhạc Cống Hiến.Năm 2020, anh tổ chức mini-show Viễn du ở du thuyền trên sông Sài Gòn.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing my Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Cô ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách Dream Pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Hồi tháng 6, cô gây chú ý khi vào vai danh ca Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.