Bùi Công Nam đồng hành ngày hội vệ sinh học đường

Dịp này, Quỹ Hy vọng và Opella Việt Nam bàn giao công trình vệ sinh mới và nhà tắm có hệ thống làm nước nóng cho Trường PTDT Nội trú Bố Trạch.

Đây là hai trong số 21 công trình vệ sinh, nhà tắm do Quỹ Hy vọng và Opella Việt Nam cùng nhãn hàng Enterogermia tài trợ xây mới tại huyện Bố Trạch.