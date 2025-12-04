Bùi Công Nam đồng hành ngày hội vệ sinh học đường

Sáng 3/12, Quỹ Hy vọng phối hợp với Opella Việt Nam, nhãn hàng Enterogermina và UBND xã Thượng Trạch tổ chức chương trình Vệ sinh học đường tại trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Nội trú Bố Trạch.
277 học sinh dân tộc Bru – Vân Kiều cùng giao lưu và trao đổi kiến thức về vệ sinh học đường, thông qua các hoạt động như đố vui, trò chơi rửa tay, tô tượng, kéo co, vẽ tranh.
Chương trình có sự tham gia của ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam. Anh nhảy "Vũ điệu rửa tay" cùng các em học sinh để mở màn ngày hội.
Hoạt động đố vui thu hút rất đông học sinh tham gia. Mỗi câu hỏi đưa ra đều có nhiều em giơ tay trả lời. Với câu hỏi trả lời đúng, học sinh được tặng quà là gấu bông.
Sau phần lễ, học sinh chia theo khối tham gia các trò chơi tập thể như kéo co.
Bùi Công Nam cùng học sinh sáng tác tranh chủ đề Vệ sinh - Môi trường.
Nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng khi được góp mặt tại sự kiện. Anh cho biết nhìn những học sinh tại trường PTDT Nội trú Bố Trạch, anh có cảm giác được trở về tuổi thơ của chính mình. Bùi Công Nam cho rằng dự án vệ sinh học đường rất ý nghĩa, góp phần đảm bảo sức khỏe để các em khỏe mạnh, phát triển thể chất để đi tiếp những chặng đường sau này.
Học sinh nhận quà sau khi tham gia vẽ tranh và thuyết trình về tác phẩm của mình. Các hoạt động được thiết kế sinh động, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức vệ sinh học đường một cách tự nhiên và vui nhộn.
Dưới tán cây, nhóm học sinh khác chăm chú tô tượng.
Em Y Miên, học sinh lớp 6, nói lần đầu tiên được tự tay tô tượng. "Chúng em hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng cao nên không được cha mẹ đưa đến các khu vui chơi, nhà sách để tô tượng", Miên nói, cho hay thích thú với hình tượng con thỏ. Sau khi tô màu em đưa về làm kỷ niệm.
Dịp này, Quỹ Hy vọng và Opella Việt Nam bàn giao công trình vệ sinh mới và nhà tắm có hệ thống làm nước nóng cho Trường PTDT Nội trú Bố Trạch.
Đây là hai trong số 21 công trình vệ sinh, nhà tắm do Quỹ Hy vọng và Opella Việt Nam cùng nhãn hàng Enterogermia tài trợ xây mới tại huyện Bố Trạch.
Kết thúc chương trình, học sinh Trường PTDT Nội trú Bố Trạch nhận sách tô màu chủ đề Vệ sinh học đường để vừa chơi vừa học.
Các em còn được nhận bộ quà tặng gồm túi tote, bình nước, xà phòng, bàn chải, kem đánh răng cùng sách tô màu chủ đề vệ sinh cá nhân. Đây là những vật dụng và tài liệu kiến thức nhằm khuyến khích các em hình thành thói quen sạch sẽ, lành mạnh trong học tập và sinh hoạt.
Bà Mai Thị Thanh Hương, Giám đốc Đối ngoại Opella Việt Nam cho biết không chỉ dừng ở tài trợ cơ sở vật chất, công ty còn hướng tới bồi dưỡng thói quen vệ sinh tốt cho học sinh, giúp các em tự chăm sóc bản thân và lan tỏa ý thức cộng đồng. "Hy vọng dự án sẽ tiếp tục phát triển, trở thành mô hình mẫu để nhân rộng ra nhiều trường học và địa phương khác, giúp các em học sinh có thể yên tâm học tập và phát triển", bà nói.
Đến nay Opella Việt Nam có 4 năm đồng hành cùng dự án Vệ sinh học đường do Quỹ Hy vọng thực hiện, nhằm cải thiện môi trường học tập tốt đẹp hơn cho trẻ em. Opella Việt Nam đã đồng hành xây 80 công trình vệ sinh hỗ trợ trực tiếp hơn 26.500 học sinh và giáo viên ở Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu và Quảng Bình cũ.
Độc giả đồng hành cùng dự án tại đây.
Đắc Thành